“حزب الله” يستهدف انتشارا لقوات إسرائيلية في تلة الطيحات بالصواريخ 

“القدس العربي”: أعلن “حزب الله”، اليوم الإثنين، أن عناصره استهدفوا انتشارا لقوات إسرائيلية في تلة الطيحات بالصواريخ، وأصابوه إصابة دقيقة.

وأعلن الحزب في وقت سابق من اليوم، استهداف شمال مدينة حيفا بالصواريخ، للمرة الثانية. وقال في بيان “قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية مجموعة من الكريات (القرى) شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية كبيرة”.

وكان حزب الله أعلن في وقت سابق من اليوم، استهداف تجمع لقوات إسرائيلية في بيت هلل بالصواريخ.

كما أعلن حزب الله في بيان في وقت سابق من اليوم أن عناصره استهدفوا تجمعا لقوات إسرائيلية على مرتفع القلع في بلدة بليدا الجنوبية بالصواريخ وقذائف المدفعية.

وكان الحزب قد أعلن في بيانات منفصلة سابقة أن عناصره استهدفوا بعد منتصف ليل أمس الأحد قاعدة الكرمل الإسرائيلية جنوب حيفا بصواريخ فادي “1” وقاعدة نيمرا الإسرائيلية بالصواريخ، وصباح اليوم الإثنين استهدفوا ومستوطنة كرمئيل الإسرائيلية بالصواريخ، ومستوطنة كفر فراديم، وجنودا إسرائيليين خلف موقع جل العلام، وتجمعا لجنود إسرائيليين في حديقة بلدة مارون الراس الجنوبية، وخلف بوابة بلدة رميش الجنوبية بالصواريخ.

كما استهدف عناصر حزب الله، اليوم الإثنين، بحسب بيانات سابقة، مجموعة من المناطق شمال مدينة حيفا ومستوطنة كرمئيل بصليات صاروخية.

القناة ١٢ العبرية : نحو ٤٠ صاروخا أطلقت من #لبنان واستهدفت حيفا ومحيطها pic.twitter.com/6QupzAYErF — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) October 7, 2024

وقال الحزب إنه أصدر تعليمات إلى مقاتليه، أمس الأحد، بعدم استهداف القوات الإسرائيلية بالقرب من قاعدة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في بلدة مارون الراس الحدودية، واتهم إسرائيل باستخدام قوات حفظ السلام دروعا بشرية.

وقال بيان أذاعته قناة الميادين، اليوم الإثنين، نقلا عن أحد مقاتلي حزب الله الميدانيين، “يحاول العدو الإسرائيلي الاتخاذ من قوات اليونيفل الدولية دروعا بشرية للتغطية على فشله في التقدم باتجاه القرية، خصوصا بعد محاولاته الفاشلة والمتكررة في أكثر من محور للتقدم باتجاه مارون الراس وخسارته العشرات من جنوده بين قتيل وجريح”.

(وكالات)