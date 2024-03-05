“حزب الله” يستهدف بالصواريخ قوة إسرائيلية قبالة جنوب لبنان

بيروت: أعلن “حزب الله”، الثلاثاء، أنه استهدف بالصواريخ قوة عسكرية إسرائيلية في موقع بركة ريشا الحدودي، في وقت واصلت إسرائيل قصفها مناطق جنوب لبنان.

وقال الحزب، في بيان، إن عناصره “استهدفوا قوة ‌‏عسكرية مؤلّلة للعدو الإسرائيلي في موقع بركة ريشا بضربة صاروخية، ما أدى إلى إصابتها ‏إصابة مباشرة وتدمير تجهيزاتها”.

وفي بيان سابق، ذكر الحزب أن مقاتليه “استهدفوا قوة ‏عسكرية للعدو الإسرائيلي تتحرك في محيط موقع الراهب قبالة بلدة عيتا الشعب اللبنانية بقذائف المدفعية، وأصابوها إصابةً ‏مباشرة”، دون مزيد تفاصيل.

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية بأن الجيش الإسرائيلي أطلق، فجرًا، من مواقعه المحاذية لبلدات الناقورة وجبل اللبّونة وجبل العلّام جنوبي لبنان، رشقات نارية من الأسلحة الثقيلة باتجاه أطراف البلدة وعلى الأحراج في جبل اللبّونة.

ولفتت الوكالة إلى أن إسرائيل “أطلقت طيلة الليل القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق، وسط استمرار تحليق الطيران الاستطلاعي فوق قرى قضاءَي صور وبنت جبيل”.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي “أغار ليلاً على بلدتي السلطانية وصديقين، ما أدى إلى سقوط عدد من الإصابات الطفيفة في صفوف الأهالي القاطنين قرب الأماكن المستهدفة، بالإضافة الى أضرار جسيمة بالسيارات والممتلكات”، وفق الوكالة.

وذكرت أن إسرائيل “تستهدف خزانات المياه على سطوح المنازل، وآخرها أمس في بلدتي رامية ورميش، بالإضافة إلى قصف عدد من ألواح الطاقة الشمسية التي تمدّ الآبار الارتوازية بالتيار الكهربائي في القرى، كما حصل في بلدة طير حرفا”.

وفي وقت سابق، الثلاثاء، قالت القناة 12 العبرية إن “صفارات الإنذار دوّت في الجليل الغربي” قرب الحدود اللبنانية.

وأضافت القناة: “تم رصد إطلاق صاروخ على منطقة عسكرية في بلدة عرب العرامشة قرب الحدود اللبنانية، دون وقوع إصابات”.

وتابعت: “رد الجيش الإسرائيلي بقصف مصدر النيران”.

وعلى وقع حرب مدمّرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يتبادل “حزب الله” وفصائل فلسطينية في لبنان قصفاً متقطعاً مع الجيش الإسرائيلي بوتيرة يومية، منذ 8 من ذلك الشهر، ما أسفر عن قتلى وجرحى على جانبي “الخط الأزرق” الفاصل.

(الأناضول)