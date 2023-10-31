حزب الله يستهدف بالصواريخ مواقع ويكشف كميناً لقوة إسرائيلية.. ومسؤولون غربيون يحذرون من خطر تمدد الحرب إلى لبنان

بيروت- “القدس العربي”: في انتظار كلمة أمين عام حزب الله حسن نصرالله، يوم الجمعة، وما ستحمله من رسائل للتأكيد أن الحزب في صلب المواجهة مع إسرائيل، سيكون لبنان على موعد مع محطات تتصل بالوضع الميداني في الجنوب حيث ستصل في الساعات المقبلة مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، باربارا ليف، لبيروت للقاء كبار المسؤولين السياسيين وقائد الجيش العماد جوزف عون ونقل رسائل واشنطن بشأن الحرب في غزة وخطر تمددها إلى لبنان. كذلك يصل إلى العاصمة اللبنانية وزير الجيوش الفرنسية سيباستيان لوكورنو لدعوة المسؤولين اللبنانيين لمواكبة الوضع المتطور عسكرياً وحضّهم على تجنيب لبنان الانزلاق إلى حرب.

وسبق وصول ليف ولوكورنو يوم متوتر جديد على الجبهة الجنوبية حيث تعرضت أطراف بلدتي راميا وعيتا الشعب، لسقوط عدد من القذائف الفوسفورية من مواقع الاحتلال الحدودية، تلاها قصف لأطراف بلدة بليدا، قبل أن يعلن حزب الله “اكتشاف كمين لقوة إسرائيلية متموضعة على تلة الخزان في محيط موقع العاصي، فقامت مجموعة الشهيد الاستشهادي حسين منصور باستهدافها بالصواريخ الموجهة ما أدى إلى تحقيق إصابات مباشرة فيها وسقوط جميع أفرادها بين قتيل وجريح”.

واستهدف حزب الله موقع “المرج” الإسرائيلي في وادي هونين مقابل بلدة مركبا بالصواريخ الموجهة، كما استهدف دبابة ميركافا في محيط ثكنة برانيت وسقط طاقمها بين قتيل ‏وجريح. وقصف الحزب أيضاً موقع “الجرداح” بنيران مباشرة وأوقع إصابات بقوة مشاة. وعلى الإثر، أعلن جيش الاحتلال “قصفنا موقعاً تابعاً لحزب الله بجنوب لبنان رداً على إطلاق قذائف هاون وصواريخ مضادة للدروع”.

قصف اسرائيلي

وقرابة الثانية، تجدد القصف الإسرائيلي على محيط بلدة مروحين وترافق مع إطلاق قذائف حارقة على أحراج بلدة علما الشعب. كما تعرضت منطقة وادي العليق الواقعة ما بين بلدتي مروحين والبستان لقصف بالقذائف الفوسفورية والحارقة. وأطلقت مسيّرات إسرائيلية أربعة صواريخ على حديقة إيران في مارون الراس، وطال الاعتداء بلدتي مركبا وحولا رداً على قصف حزب الله مستوطنة حفات جلعاد.

واستهدفت المدفعية الإسرائيلية للمرة الثالثة، أحد المنازل في منطقة رأس الظهر في ميس الجبل. وبعد الظهر ألقيت قذائف ضوئية فوق منطقة وادي العليق بين بلدة‌ البستان و‌مروحين في القطاع الغربي، وقامت مسيّرة بقصف أطراف بلدة محيبيب ومنطقة المشيرفة عند رأس الناقورة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، فجر الثلاثاء، أنه شن غارات جوية على منشآت ومواقع في جنوب لبنان تابعة لحزب الله، وأعلن في منشور”أن طائرات مقاتلة هاجمت بنى تحتية لمنظمة حزب الله وتم تدمير أسلحة ومواقع وأماكن يستخدمها التنظيم”.

سنة على الفراغ الرئاسي

وتأتي هذه التطورات العسكرية في ذكرى مرور سنة على الفراغ الرئاسي ومغادرة الرئيس ميشال عون قصر بعبدا في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2022، من دون أن ينجح المجلس النيابي في انتخاب رئيس جديد بسبب تعطيل النصاب في 12 جلسة وإفشال المبادرات سواء الفرنسية أو القطرية ما تسبب بعدم انتظام العمل في المؤسسات الدستورية وبتمدد الفراغ في حاكمية مصرف لبنان والمديرية العامة للأمن العام مع تهديد بتمدد الفراغ إلى قيادة الجيش اللبناني وخسارة الموارنة ثالث موقع متقدم في الدولة. وقد دفع هذا التخوف بتكتل “الجمهورية القوية” للتقدم باقتراح قانون للتمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون خلافاً لرغبة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وحزب الله ورئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية لحسابات تتعلق بالرئاسة.

وأكد نائب رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية النائب جورج عدوان من مجلس النواب “أن المصلحة الوطنية تقتضي التصرف بشكل استثنائي، لذا تقدم تكتل “الجمهورية القوية” باقتراح قانون يمدّد لرتبة عماد لاتاحة استمرار قيادة الجيش لأن أي اختلال في المؤسسة العسكرية يهدد أمن لبنان القومي”، وأكد “أن مسار اقتراحنا هو الهيئة العامة مباشرةً في جلسة ببند وحيد لحفظ المصلحة الوطنية العليا”، متمنياً “أن تتم الدعوة إلى جلسة في الأيام المقبلة على أبعد تقدير للتصويت على الاقتراح”.

ويؤيد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط التمديد لقائد الجيش. وأدلى أمين سر “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن بمداخلة خلال جلسة اللجان، التي خصصت لدرس خطة الطوارئ الحكومية في حال نشوب حرب جاء فيها: “لن تكون هيبة موجودة إن لم يحصل ملء للشواغر بدءاً بانتخاب رئيس للجمهورية وتمكين الجيش وقيادته من خلال ملء الشواغر في المجلس العسكري وضمان استمرار قيادة الجيش”.

وكان جنبلاط جدّد القول إنه “لا يحبذ الحرب ويتمنى ألا نُستدرج إلى الحرب لأنه عندها لن يبقى شيء من لبنان”. ورأى “أن الأداء العسكري حتى الآن لم يخرج عن القواعد لكن قد يخرج”، وتمنى “عدم توريط لبنان من اجل حسابات اقليمية، وتوجّه إلى نصرالله بالدعوة “لئلا ينزلق لبنان إلى الحرب حرصاً على لبنان وأهل الجنوب”، وقال “هو مدرك لهذه المعاناة على ما أعتقد والمطلوب ضبط النفس”.

خطة الطوارئ

وفي جلسة اللجان النيابية المشتركة، التي شارك فيها أكثر من 86 نائباً لبحث خطة طوارئ الحكومة، طلب النائب ملحم خلف تحويلها إلى جلسة لانتخاب رئيس، فيما حذّر النائب ميشال ضاهر من “أن الحرب إذا فُرضت علينا ربما تكون خطتنا الوحيدة هي إجلاء اللبنانيين إلى الخارج لأن الوضع صعب للغاية”، وطلب “سحب موضوع قيادة الجيش من التجاذب والنكد السياسي لأن المؤسسة العسكرية هي أساس وعصب أي خطة تتعلق بالوطن وأمنه”.

واعتبر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل في مداخلته “أن لبنان ما زال بإمكانه تجنب الانجرار إلى الحرب عبر نشر الجيش اللبناني بشكل كامل على الحدود اللبنانية ومنع أي محاولة لجر لبنان إلى حرب لا يريدها اللبنانيون”، مطالباً بأن “تتركز المناقشات في مجلس النواب حول كيفية تجنب الكارثة بدل معالجة تبعاتها”. ولفت إلى “أننا أمام واقع عسكري يقع في صلب صلاحيات الدولة اللبنانية السيادية وكنا نتمنى أولاً أن يكون رئيس الحكومة موجوداً بيننا، وثانياً أن يطلعنا أحد أعضاء الحكومة على ما أنجز حتى الساعة وما الذي من المتوقع القيام به لتجنب حصول هذه الكارثة فخطة الحكومة تتحدث عن مواجهة ومعالجة تداعيات الحرب فيما المطلوب تجنب حصولها من الأساس”.