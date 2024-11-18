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“حزب الله” يستهدف تجمعاً لقوات إسرائيلية في مستوطنة كريات شمونة

منذ ساعة واحدة

تصاعد الدخان في كريات شمونة، في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2024. رويترز

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بيروت: أعلن “حزب الله”، في بيان، فجر اليوم، الإثنين، أن عناصره استهدفوا، ليلة الأحد/الإثنين، تجمعاً لقوات إسرائيلية في مستوطنة كريات شمونة الإسرائيلية.

وقال “حزب الله” في البيان إنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعاً عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية، عند الساعة 1230 من ليل الأحد/الإثنين 2024-11-18، تجمعاً لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة كريات شمونة، بصلية صاروخية”.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية سقوط قذيفتين أطلقتا من لبنان في منطقة مفتوحة قرب كريات شمونة، وتعرّض الجليل الغربي لـ5 قذائف دون إصابات.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و”حزب الله”، منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول من عام 2023، بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان “حزب الله” مساندة غزة.

وبدأ الجيش الإسرائيلي في أول أكتوبر الماضي عملية عسكرية برية مركزة في جنوب لبنان.

(د ب أ)

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