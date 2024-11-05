“حزب الله” يستهدف تجمعاً لقوات إسرائيلية عند أطراف بلدة مارون الراس بجنوب لبنان

أعمدة الدخان فوق مارون الراس، كما شوهدت من بلدة سعسع، في الجانب الإسرائيلي، 18 أكتوبر 2024. رويترز

بيروت: أعلن “حزب الله” اللبناني، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن عناصره استهدفوا، منتصف ليل أمس، الإثنين، تجمعاً لقوات إسرائيلية عند الأطراف الجنوبية الغربية لبلدة مارون الراس في جنوب لبنان، بصلية صاروخية.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و”حزب الله”، منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، رداً على هجوم “حماس” على أراضيها، وإعلان “حزب الله” دعمه لغزة.

وبدأ الجيش الإسرائيلي، في أول أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عملية برية مركزة في جنوب لبنان.

