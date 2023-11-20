سياسة | عربي

حزب الله يستهدف موقعا عسكريا لجيش الاحتلال بصواريخ ثقيلة- (فيديو)

20 - نوفمبر - 2023

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بيروت: أعلن حزب الله، اليوم الإثنين، استهدافه ثكنة برانيت شمال إسرائيل مرتين متتاليتين صباح اليوم، وتحقيقه “إصابة مباشرة”.
وأفاد الحزب في بيان بأن عناصره “استهدفوا صباح اليوم ثكنة برانيت مركز ‏قيادة الفرقة 91 الإسرائيلية بصاروخي بركان من العيار الثقيل، وتمّت إصابتها إصابة مباشرة”.
وفي بيان ثانٍ، قال الحزب إن عناصره “استهدفوا مجددا صباح اليوم موقع ثكنة ‏برانيت مركز قيادة الفرقة 91 بصاروخي بركان، دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدا لمقاومته الباسلة والشريفة”.

وشهد محيط بلدة الناقورة وجبل اللبونة جنوب لبنان، قصفا مدفعيا إسرائيليا، حسبما نقلت الوكالة اللبنانية صباحا.
وخلال ليلة الأحد- الاثنين، قصفت المدفعية الإسرائيلية محيط بلدة علما الشعب بشكل متقطع، كما سمعت رشقات أسلحة متوسطة قرب موقع بركة ريشة الحدودي، وفق المصدر ذاته.

(الأناضول)

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