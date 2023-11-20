حزب الله يستهدف موقعا عسكريا لجيش الاحتلال بصواريخ ثقيلة- (فيديو)

بيروت: أعلن حزب الله، اليوم الإثنين، استهدافه ثكنة برانيت شمال إسرائيل مرتين متتاليتين صباح اليوم، وتحقيقه “إصابة مباشرة”.

وأفاد الحزب في بيان بأن عناصره “استهدفوا صباح اليوم ثكنة برانيت مركز ‏قيادة الفرقة 91 الإسرائيلية بصاروخي بركان من العيار الثقيل، وتمّت إصابتها إصابة مباشرة”.

وفي بيان ثانٍ، قال الحزب إن عناصره “استهدفوا مجددا صباح اليوم موقع ثكنة ‏برانيت مركز قيادة الفرقة 91 بصاروخي بركان، دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدا لمقاومته الباسلة والشريفة”.

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ثكنة "برانيت" الإسرائيلية صباح اليوم بعد استهدافها بصواريخ بركان pic.twitter.com/0ROPxneZMf — bintjbeil.org (@bintjbeilnews) November 20, 2023

وشهد محيط بلدة الناقورة وجبل اللبونة جنوب لبنان، قصفا مدفعيا إسرائيليا، حسبما نقلت الوكالة اللبنانية صباحا.

وخلال ليلة الأحد- الاثنين، قصفت المدفعية الإسرائيلية محيط بلدة علما الشعب بشكل متقطع، كما سمعت رشقات أسلحة متوسطة قرب موقع بركة ريشة الحدودي، وفق المصدر ذاته.

(الأناضول)