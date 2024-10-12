“حزب الله” يعلن استهداف ضواحي تل أبيب بمسيرات انقضاضية

بيروت:أعلن “حزب الله”، السبت، أن عناصره استهدفوا بمسيرات انقضاضية ضواحي تل أبيب وسط الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال الحزب، في بيان، إن عناصره “شنوا هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على ‏ضواحي تل أبيب” دون مزيد من التفاصيل.

ولم يوضح الحزب ما إذا كان الهجوم جرى تنفيذه السبت أم الجمعة، حيث أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له، مساء الجمعة، تضرر مبنى في مدينة هرتسيليا بمنطقة تل أبيب الكبرى، إثر إطلاق طائرتين مسيرتين من لبنان.

وهذه المرة الأولى التي يعلن فيها جيش الاحتلال عن وصول مسيرات من لبنان إلى منطقة تل أبيب منذ بدء الاشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها “حزب الله”، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي تطورت مؤخرا إلى حرب إسرائيلية شاملة على لبنان.

وتبعد هرتسليا بضعة كيلومترات عن أهداف مهمة، بينها مطار بن غوريون في مدينة اللد (المطار الرئيسي لتل أبيب)، ومقر وزارة الدفاع، ومحطة لتوليد الطاقة الكهربائية في تل أبيب.

وفي بيان آخر قال “حزب الله” إن عناصره “استهدفوا قاعدة حوما في الجولان السوري ‏المحتل بصلية صاروخية”.

كما استهدف عناصر “حزب الله” ثكنة معاليه غولاني (في الجولان المحتل) “بصلية صاروخية” وفق بيان للحزب.

وقالت “القناة 12″ العبرية الخاصة، إن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق 10 صواريخ من جنوب لبنان نحو هضبة الجولان، حيث تم اعتراض بعضها، فيما سقطت الأخرى بمناطق مفتوحة”.

وبحسب القناة، “لم يؤد إطلاق الصواريخ لوقوع إصابات”.

ودوت صفارات الإنذار في بلدة مجدل شمس، ومستوطنة كيدمات تسفي، في هضبة الجولان، وفق القناة ذاتها.

وكان حزب الله قد أعلن في بيانات منفصلة سابقة أن عناصره استهدفوا اليوم السبت، بالصواريخ جنودا إسرائيليين في موقع الجرداح وفي ثكنة زرعيت وقاعدة حوما الإسرائيلية وجرافة عسكرية إسرائيلية لدى محاولتها الخروج من محيط موقع راميا باتجاه ابلدة. كما استهدفوا قوة مشاة إسرائيلية في خربة زرعيت بقذائف المدفعية، واستهدفوا بالصواريخ النوعية قاعدة (7200) جنوب مدينة حيفا.

واستهدف حزب الله، اليوم السبت، بحسب بيانات سابقة، مدينة طبريا، وتجمعا لجنود إسرائيليين عند أطراف بلدة بليدا الجنوبية بالصواريخ. واستهدفوا تجمعا لجنود إسرائيليين في مستوطنة المطلة الإسرائيلية، وقاعدة الاتصالات الإسرائيلية في كرن نفتالي، وتجمعا لجنود إسرائيليين في مستوطنة كفريوفال الإسرائيلية بالصواريخ. كما استهدفوا تجمعات لجنود إسرائيليين في مستوطنات خربة نفحا و كفر جلعادي و المنارة الإسرائيلية بالصواريخ.

من جهته، أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي مناطق حول عدد من البلدات في شمال الأراضي الفلسطينية بعد تقييم أمني اليوم السبت عقب إخلاء العديد منها جراء إطلاق جماعة حزب الله اللبنانية صواريخ وقذائف من لبنان.

وأعلن أن المناطق العسكرية المغلقة على امتداد الحدود مع لبنان ستشمل الآن زرعيت وشومارا وشتوله وناتوا وإيفن مناحيم.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي و” حزب الله”، منذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي بعد إعلان قوات الاحتلال الإسرائيلي الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في أول تشرين الأول /أكتوبر الحالي عن بدء عملية برية مركزة في جنوب لبنان.

( وكالات)