جيش الاحتلال الإسرائيلي: معارك عنيفة مع مقاتلي “حزب الله” جنوب لبنان

لندن- “القدس العربي”: قال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، على موقع إكس، اليوم الثلاثاء، إن معارك عنيفة تدور مع مقاتلي “حزب الله” في جنوب لبنان.

وكان الحزب قد أعلن، في ثلاثة بيانات منفصلة، أن عناصره استهدفوا، اليوم، تحركاً وتجمعاً لجنود إسرائيليين في موقع المطلة الإسرائيلي بقذائف المدفعية والصواريخ، وحققوا فيه إصابات مباشرة، كما استهدفوا جنوداً إسرائيليين عند بوابة مستوطنة شتولا الإسرائيلية بالقذائف المدفعية.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن عدة مقذوفات أطلقت، الثلاثاء، عبر الحدود اللبنانية باتجاه المناطق الشمالية للبلاد، بعدما بدأت إسرائيل عملية برية وصفتها بالـ”محدودة” ضد “حزب الله” في جنوب لبنان.

وقال الجيش إن المقذوفات أطلقت بعدما دوت صافرات الإنذار في منطقتي المطلة وأفيفيم، مضيفاً أن بعضها تم اعتراضه، فيما سقطت أخرى في مناطق مفتوحة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، اليوم، أن قواته بدأت عملية برية مركزة في جنوب لبنان.

(وكالات)