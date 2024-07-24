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 حزب الله يستهدف جنودا إسرائيليين في موقع “العاصي” بالأسلحة الصاروخية

24 - يوليو - 2024

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بيروت: أعلن حزب الله اللبناني في بيان مساء الثلاثاء أن عناصره استهدفوا جنودا إسرائيليين في موقع “العاصي” بالأسلحة الصاروخية. واستهدف القصف والغارات الإسرائيلية عددا من المناطق في جنوب لبنان.

وقال البيان إنه “دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 2213 من مساء يوم الثلاثاء مجموعة لجنود العدو الإسرائيلي أثناء تحركها في موقع العاصي بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة”.

وكان حزب الله قد أعلن في بيانات منفصلة سابقة الثلاثاء أن عناصره استهدفوا قاعدة جبل “نيريا” الإسرائيلية بسرب من المسيرات الانقضاضية، كما استهدفوا مقر قيادة “كتيبة السهل” في ثكنة “بيت هلل” الإسرائيلية بصواريخ فلق. واستهدفوا موقع “المرج” الإسرائيلي بصاروخ بركان، و ثكنة “راميم” الإسرائيلي بقذائف المدفعية، ردا على اعتداء إسرائيل على بلدة “شقرا” الجنوبية.

كما استهدف عناصر حزب الله الثلاثاء مستعمرة كريات شمونة الإسرائيلية بعشرات صواريخ الكاتيوشا ردا على هجوم إسرائيل على مئذنة مسجد بلدة “طلوسة” الجنوبية. كما استهدفوا رادار كشف الأفراد في موقع “بركة ريشا” الإسرائيلي بالصواريخ الموجهة.

(د ب أ)

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