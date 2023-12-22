“حزب الله” يستهدف جنودا إسرائيليين في محيط ثكنة عسكرية وينعى اثنين من عناصره

بيروت: أعلن “حزب الله” في بيان، أن عناصره استهدفوا، صباح اليوم الجمعة، تجمعاً للجنود الإسرائيليين في محيط ثكنة “شوميرا” بالأسلحة الصاروخية والمدفعية. واستهدفت المدفعية الإسرائيلية والطائرات الحربية عدداً من المناطق جنوب لبنان.

وقال الحزب في بيانه إنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدفت ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (8:30) من صباح اليوم ‏الجمعة تجمعات جنود ‏العدو في محيط ثكنة شوميرا (قرية طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة الصاروخية والمدفعية، ‏مُحققةً إصابات مباشرة”.

وفي وقت لاحق، ‏أعلن الحزب، مقتل اثنين من عناصره في المواجهات مع جيش الاحتلال، لترتفع حصيلة قتلاه إلى 121 منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ونعى في بيان المقاتل حسين علي عز الدين “أبو نمر” من بلدة معروب (جنوب)، وعبد العزيز علي مسلماني “أبو محمد كربلا” من بلدة الشعيتية في جنوب لبنان.

وقبل ساعات، نعى “حزب الله” في بيان “حسين نمر مسرّة، من بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان”، وقال إنه “ارتقى شهيداً على طريق القدس”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} – صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية… pic.twitter.com/wHnqMRCLzz — علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) December 22, 2023

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} – صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية… pic.twitter.com/oIqVGqDlNh — علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) December 22, 2023

وفي وقت سابق اليوم، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إنه تم رصد إطلاق 24 صاروخا من لبنان على شمال إسرائيل، صباح الجمعة، دون تسجيل إصابات بشرية.

وأشارت الإذاعة إلى أن إطلاق الصواريخ تزامن مع دوي صفارات الإنذار في عدد من المستوطنات القريبة من الحدود اللبنانية.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية صباح اليوم غارات على منطقة “جل العلم” في خراج بلدة “الناقورة” ومنطقة “اللبونة” الحدودية جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية. واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي أطراف بلدات “عيتا الشعب” و”رامية” و”القوزح” و”بيت ليف” و”جبل بلاط” قرب بلدة “مروحين” الحدودية في جنوب لبنان.

(وكالات)