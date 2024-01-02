سياسة | عربي

حزب الله يستهدف جنودا إسرائيليين قبالة حدود لبنان

2 - يناير - 2024

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بيروت: أعلن “حزب الله” الثلاثاء، استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في ثكنة زرعيت قبالة بلدة مروحين جنوب لبنان، محققا إصابات مباشرة، في حين استهدفت إسرائيل عدة بلدات حدودية.

وقال الحزب في بيان، إن عناصره “استهدفوا تجمعًا لجنود ‏العدو الإسرائيلي في ثكنة زرعيت بالأسلحة المناسبة، وأوقعوا أفراده بين قتيل وجريح”.‏

وأفاد في بيان آخر بأن عناصره شنوا “هجوماً جوياً على مقر ‏القيادة 91 المستحدث للعدو الإسرائيلي في (مستوطنة) إيليت (شمال شرق صفد) بمسيّرة انقضاضية وأصابت ‏هدفها بدقة”.‏

من جهتها أفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية عن قيام الجيش الإسرائيلي بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة لمحيط موقع العباد وأطراف بلدة حولا (جنوبي لبنان) من الجهة الشرقية القريبة من الموقع.

ولفتت إلى أن المدفعية الإسرائيلية استهدفت بساتين الزيتون في منطقة الوزاني بعدد من القذائف، وأطراف بلدة طير حرفا ومنطقة تلال سدانة بين بلدتي شبعا وكفرشوبا (جنوب)”.

وذكرت الوكالة أن أحراج بلدة اللبّونة ووادي حامول في أطراف بلدات الناقورة، وعلما الشعب والمنطقة الواقعة بين بلدتي الضهيرة والجبين (جنوب)، تعرضت لقصف مدفعي متقطع، مع تحليق لطيران MK (الاستطلاعي) في الأجواء”.

وأشارت الوكالة في وقت لاحق، إلى أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنّت “عدوانًا جويا حيث استهدفت بغارتين متتاليتين المنطقة الواقعة بين مدينة بنت جبيل وبلدة مارون الراس (جنوب)، ملقية 4 صواريخ جو – أرض على المنطقة المستهدفة”.

و”تضامنا مع قطاع غزة”، يتبادل “حزب الله” وفصائل فلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا متقطعا منذ 8 أكتوبر، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى على طرفي الحدود.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يناير 2, 2024 الساعة 2:10 م

    الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر على أحرار حزب الله ونصر الله وفتح من الله قريب يا أحرار لبنان المباركين الشهداء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا والله ناصركم وهازم عدوكم المحتل اللعين المدعوم من الأمريكان والغرب العنصري البغيض المتغطرس الذي يكيل بمكيالين يطرد المهاجرين العرب والمسلمين و الأفارقة وتستقبل ملايين الأوكران يا هامان 🇵🇸✌️🚀🐒🚀🐒🚀🐒🚀🚀🚀🚀

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