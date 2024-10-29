“حزب الله” يستهدف جنوداً وآليات في إسرائيل ودبابة ميركافا جنوبي لبنان

لبنان: أعلن “حزب الله”، الثلاثاء، قصفه بأسراب من المسيرات الانقضاضية تجمعات لجنود وآليات عسكرية شمالي إسرائيل، إضافة إلى استهدافه بصاروخ موجه دبابة ميركافا جنوب لبنان.

وأوضح الحزب في سلسلة بيانات عبر منصة تلغرام، أن مقاتليه نفذوا “هجوماً جوياً بسرب من المسيّرات الانقضاضية على تجمع لآليات العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة وأصابت أهدافها بدقة”.

وفي بيان منفصل، أعلن الحزب تنفيذ هجوم جوي بسرب طائرات مسيرة على تجمع لجنود في كسارة كفر غلعادي شمال إسرائيل.

كما أعلن الحزب في بيان آخر استهداف تجمع لجنود إسرائيليين بواسطة مسيرة انقضاضية، في مستوطنة زرعيت، مؤكدا أنها “أصابت أهدافها بدقة”.

وذكر أنه استهدف بـ”صليات صاروخية” تجمعات لجنود في مستوطنتي كريات شمونة وروش بينا شمال إسرائيل، وفي منطقة اليعقوصة على أطراف بلدة الخيام جنوبي لبنان.

كما قال إنه عناصره استهدافوا دبابة ميركافا إسرائيلية في منطقة الحمامص جنوب بلدة الخيام بصاروخ موجّه “ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح”.

(الأناضول)