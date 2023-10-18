“حزب الله” يستهدف دبابة إسرائيلية على الحدود اللبنانية- (فيديو)

بيروت: أعلن حزب الله اللبناني، فجر الأربعاء، استهداف دبابة ميركافا في موقع الراهب الإسرائيلي مقابل عيتا الشعب جنوب لبنان أدى إلى مقتل وجرح طاقمها.

وقال بيان لحزب الله إن “مجموعة ‏الشهيدين حسين هاني الطويل ومهدي محمد عطوي قامت باستهداف دبابة ميركافا لجيش الاحتلال عند الساعة الثالثة والربع من فجر يوم الأربعاء في موقع ‏الراهب”.

ولفت البيان إلى أنه “تم إصابتها إصابة مباشرة مما أدى إلى قتل وجرح طاقمها”. ‏

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:

عند الساعة الثالثة والربع من فجر يوم الأربعاء الموافق فيه 18-10-2023قامت مجموعة ‌الشهيدين حسين هاني الطويل ومهدي محمد عطوي بإستهداف دبابة ميركافا لجيش الإحتلال في موقع ‌الراهب وتم إصابتها إصابة مباشرة مما أدى إلى قتل وجرح طاقمها#عيتا_الشعب pic.twitter.com/IbXtNDK8sx — HUSSEIN SROUR (@HUSSEINSROUR) October 18, 2023

وأمس الثلاثاء، أعلنت جماعة “حزب الله” استشهاد 5 من عناصرها جنوبي لبنان، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، ما يرفع حصيلة شهداء الجماعة خلال المواجهات بعد عملية “طوفان الأقصى” إلى 9.

وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، توترا شديدا وتبادلا متقطعا للنيران بين “حزب الله” وفصائل فلسطينية من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

(الاناضول)