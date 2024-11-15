“حزب الله” يعلن استهداف قاعدتين ومستوطنة و17 تجمعا لجنود إسرائيليين- (فيديو)

نظام القبة الحديدية الإسرائيلي المضاد للصواريخ يعترض صواريخ أطلقت من لبنان، كما شوهد من حيفا، 8 نوفمبر 2024. رويترز

بيروت: أعلن “حزب الله” اللبناني، الجمعة، أنه استهدف بصواريخ ومسيرات قاعدتين عسكريتين ومستوطنة شمالي إسرائيل.

وأضاف أنه استهدف كذلك 17 تجمعا لجنود شمالي إسرائيل وجنوبي لبنان، ما يرفع عدد الهجمات والتصديات التي نفذها، الجمعة، إلى 20 حتى الساعة 15:35 ت.غ.

جاء ذلك في سلسلة بيانات نشرها الحزب عبر حسابه على منصة تلغرام.

🔴🔴🔴

إصابة 3 عمال صينيين جراء سقوط صاروخ على كريات بياليك pic.twitter.com/UgAN1LsXdR — משה موشي 🆇 Moshi (@mosha3324) November 15, 2024

🔴🔴🔴

سقوط صاروخ في كريات بياليك في منطقة مفتوحة اطلق من جنوب لبنان. pic.twitter.com/RZW6SfDJi7 — משה موشي 🆇 Moshi (@mosha3324) November 15, 2024

استهداف قاعدتين ومستوطنة

في شمال إسرائيل، قال الحزب إنه “استهدف قاعدة طيرة الكرمل في جنوب مدينة حيفا بصلية من الصواريخ النوعية”، و”قاعدة شراغا شمالي مدينة عكا، التي تعد المقر الاداري لقيادة لواء غولاني، بصلية صاروخية”.

وأضاف أن ‏استهدف “مستوطنة ديشون بصلية صاروخية”.

وفي شمال إسرائيل كذلك، أعلن الحزب “استهداف 5 تجمعات لجنود في مستوطنة يرؤون وثكنة دوفيف بمسيرات انقضاضية، ومستوطنتي سعسع، ومسكاف عام، وثكنة يفتاح، بصليات صاروخية”.

وفي جنوب لبنان، أفاد الحزب باستهداف 12 تجمعا لجنود إسرائيليين بصواريخ ومسيرات، وذلك في بلدة مارون الراس، وعند الأطراف الشرقية لبلدة طلوسة، والأطراف الجنوبية والشرقية لبلدة مركبا، والأطراف الجنوبية لبلدة الخيام، والأطراف الغربية لبلدة الجبين”.

ويأتي تصاعد استهداف “حزب الله” لتجمعات الجنود الإسرائيليين الغازية لجنوب لبنان، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، بدء المرحلة الثانية من عملياته البرية في لبنان، والتي تتضمن محاولة التوغل لبلدات أعمق في الجنوب اللبناني، بدلا من البلدات الحدودية التي كان يحاول التوغل بها.

وردا على ذلك، توعد “حزب الله” في اليوم ذاته الجيش الإسرائيلي بـ”مزيد من الخسائر والإخفاقات”، مشددا على أنه مستعد لـ”معركة طويلة”.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و”حزب الله”، منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان “حزب الله” مساندة غزة.

وبدأ الجيش الإسرائيلي، في أول أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عملية عسكرية برية مركزة في جنوب لبنان.

(وكالات)