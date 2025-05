“حزب الله” يستهدف قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ضواحي تل أبيب

بيروت: أعلن “حزب الله”، في بيان، أن عناصره استهدفوا، صباح اليوم، قاعدة غليلوت الإسرائيلية التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ضواحي تل أبيب بصلية صاروخية نوعية.

وقال “حزب الله”، في بيان، إنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعاً عن لبنان وشعبه، وفي إطار سلسلة عمليات خيبر، ورداً على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني، وبنداء لبيك يا نصر الله، قصفت المقاومة الإسلامية، عند الساعة 00:08 من صباح يوم الأربعاء 2024-10-23، قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ضواحي تل أبيب بصلية صاروخية نوعية”.

People rushing for shelter after air raid sirens sounded around the Tel Aviv hotel where Sec. Blinken is staying + the moment a missile fired from the north was intercepted in the sky — captured by ABC News cameraman Paul Fifield. pic.twitter.com/bEgSpLdT87

— Shannon Kate Crawford (@skcrawfordabc) October 23, 2024