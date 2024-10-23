“حزب الله” يستهدف قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ضواحي تل أبيب

بيروت: أعلن “حزب الله”، في بيان، أن عناصره استهدفوا، صباح اليوم، قاعدة غليلوت الإسرائيلية التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ضواحي تل أبيب بصلية صاروخية نوعية.
وقال “حزب الله”، في بيان، إنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعاً عن لبنان وشعبه، وفي إطار سلسلة عمليات خيبر، ورداً على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني، وبنداء لبيك يا نصر الله، قصفت المقاومة الإسلامية، عند الساعة 00:08 من صباح يوم الأربعاء 2024-10-23، قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ضواحي تل أبيب بصلية صاروخية نوعية”.
People rushing for shelter after air raid sirens sounded around the Tel Aviv hotel where Sec. Blinken is staying + the moment a missile fired from the north was intercepted in the sky — captured by ABC News cameraman Paul Fifield. pic.twitter.com/bEgSpLdT87
— Shannon Kate Crawford (@skcrawfordabc) October 23, 2024
يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و”حزب الله”، منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان “حزب الله” مساندة غزة. وأعلن الجيش الإسرائيلي، في أول أكتوبر/تشرين الأول الحالي، عن بدء عملية برية مركزة في جنوب لبنان.
(د ب أ)
الضاهر ان الصواريخ ( المزلزلة) التي كان حزب ايران يهدد بها الكيان الصهيونى لا زالت تنتظر الرد الصهيوني على ايران لكي يتم تفعيلها فهي قد صنعت لهذا الغرض وليس للدفاع عن فلسطين أو لبنان كما يدعي حزب إيران فلو كان الامر كذالك إما تجرأ الصهاينة على قتل زعيم الحزب وتدمير القرى الجنوبية التي تحوي الحاضنة الشيعية لحزب ايران إما الإدعاء بان هذه الصواريخ أطلقت دفاعًا عن اهل غزة فلم يعد يصدقها آلا من عمي بصره وبصيرته
بالمناسبة لقد طال الرد الصهيونى على دولة الفرس فهل يعني هذا ان المباحاثات التي تجري تحت الطاولة تبشر بانفراجات بين الحلف الصهيوصليبي والحلف الفارسي بعد ان تم تدمير المعقل الاخير للمقاومة السنية في غزة
اللهم صل على محمد وال محمد وعجل لوليك الفرج.
يا اخي، فلترد دولتك الكريمة، ام ان مليار مسلم يشاهدون ما يحصل في غزة ولبنان وينتظرون فقط من ايران ان تتصرف؟ كلنا سنُسال يوم القيام عن كيف سمحنا لعدو الله وقاتل الانبياء ان يفعلوا ما يفعلون بأطفال ونساء وشيوخ غزة ولبنان ونحن منهمكين في التيك توك والفسق الذي أخذناه من الغرب. هزلت
نشدّ على أيدي أبطال جميع أبناء قواتنا لا مكان للإرهابيين في لبنان، وسنلاحقهم إلى مخابئهم ونقضي عليهم، حتى تتطهر أرض لبنان وسوريا والعراق منهم ومن أفعالهم الآثمة.
تحية للابطال الذين يدكون العدو بصواريخهم ويتصدون للعدو على الثغور رغم طعنهم في الظهور من كل خائن ومأجور