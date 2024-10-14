“حزب الله” يستهدف قوات إسرائيلية في مناطق اللبونة وخلة وردة ومركبا في جنوب لبنان

صورة ملتقطة في 13 أكتوبر 2024 لدبابة إسرائيلية على الحدود مع لبنان- ا ف ب

بيروت: أعلن “حزب الله” اللبناني، في خمسة بيانات منفصلة، أن عناصره استهدفوا، فجر اليوم الإثنين، قوات إسرائيلية بالصواريخ في منطقتي اللبونة، وخلة وردة في جنوب لبنان. واستهدفوا بقذائف المدفعية قوة مشاة إسرائيلية أثناء محاولتها التسلل إلى الأراضي اللبنانية من جهة بلدة مركبا في جنوب لبنان.

وقال الحزب إن “مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا، فجر اليوم الإثنين، تجمعاً للقوات الإسرائيلية في اللبونة بصلية صاروخية، وتجمعاً للقوات في خلة وردة بصلية صاروخية، وتجمعاً للقوات في خلة وردة بصلية صاروخية للمرة الثانية”.

كما أعلن أنه “أثناء محاولة تسلل قوة مشاة للقوات الإسرائيلية إلى الأراضي اللبنانية من جهة بلدة مركبا استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية، فجر اليوم، بقذائف المدفعية، كما استهدفوا تحركات للقوات الإسرائيلية في منطقة اللبونة بصلية صاروخية”.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و”حزب الله”، منذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان “حزب الله” مساندة سكان القطاع.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في أول تشرين الأول/أكتوبر الحالي، عن بدء عملية برية مركزة في جنوب لبنان.

(د ب أ)