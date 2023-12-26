“حزب الله” يستهدف مجددا مواقع عسكرية إسرائيلية على حدود لبنان

بيروت: قال “حزب الله“، الثلاثاء، إنه استهدف موقع زبدين العسكري الإسرائيلي، في حين قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة بلدات حدودية جنوب لبنان، في مواجهات عسكرية متكررة وشبه يومية منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال الحزب في بيان عبر تلغرام، إن مقاتليه “استهدفوا موقع زبدين العسكري الإسرائيلي (قبالة بلدة مجيدية اللبنانية) بالأسلحة المناسبة”، دون مزيد من التفاصيل.

ولم يصدر تعليق من جيش الاحتلال الإسرائيلي على بيان الحزب حتى الساعة 09:45 (ت غ).

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية عن استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقصف المدفعي تلة المطران في منطقة حمامص في سردا، ومنطقة وطى الخيام، جنوب البلاد.

ولفتت إلى أن أطراف بلدة عيترون تعرضت صباح الثلاثاء لقصف مدفعي إسرائيلي، والذي استهدف أيضا منطقة الطراش في بلدة ميس الجبل جنوب لبنان.

وكانت الوكالة ذكرت أن إسرائيل أطلقت صباحًا، رشقات نارية من أسلحة ثقيلة باتجاه الأودية والجرود المتاخمة لبلدتي عيتا الشعب ورامية الحدوديتين.

و”تضامنا مع قطاع غزة”، يتبادل “حزب الله” وفصائل فلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفا يومياً متقطعا منذ 8 أكتوبر الماضي، أسفر عن عشرات القتلى والجرحى على طرفي الحدود.

ومنذ 7 أكتوبر، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الاثنين، 20 ألفا و674 شهيدا و54 ألفا و536 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

(الأناضول)