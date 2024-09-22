“حزب الله” يستهدف مجمعات صناعات عسكرية إسرائيلية رداً على تفجيرات أجهزة اتصالات

بيروت: أعلن حزب الله، الأحد، أنه استهدف بعشرات الصواريخ مجمعات صناعات عسكرية عائدة لشركة اسرائيلية شمال مدينة حيفا، وذلك في “رد أولي” على تفجير الآلاف من أجهزة الاتصال التي كانت في حوزة عناصره، في وقت سابق هذا الأسبوع.

وأورد الحزب في بيان: “في رد أولي على المجزرة الوحشية التي ارتكبها العدو الإسرائيلي في مختلف المناطق اللبنانية يومي الثلاثاء والأربعاء (مجزرة البايجر وأجهزة اللاسلكي)، قامت المقاومة الإسلامية بِقصف مُجمعات الصناعات العسكرية لشركة رفائيل المتخصصة بالوسائل والتجهيزات الإلكترونية والواقعة في منطقة زوفولون شمال مدينة حيفا بعشرات الصواريخ من نوع فادي 1 وفادي 2 والكاتيوشا”.

ومن جهته أعلن الجيش الإسرائيلي أن أكثر من مئة صاروخ أطلقت من لبنان، صباح الأحد، وتعمل فرق الإطفاء على إخماد حرائق اندلعت بسبب ذلك، وذلك بعد ساعات من توجيهه ضربات جوية مكثّفة ضد أهداف لحزب الله.

وقال الجيش في بيان “تمّ رصد عبور قرابة 85 مقذوفا من لبنان الى أراضي إسرائيل” بعيد السادسة صباحا (03,00 ت غ)، في حين تمّ إطلاق “قرابة 20 مقذوفا” في دفعة سابقة قرابة الساعة الخامسة.

أعلن حزب الله اللبنانى أنه قصف مُجمعات الصناعات العسكرية لشركة رفائيل المتخصصة بالوسائل والتجهيزات الإلكترونية والواقعة في منطقة زوفولون شمال مدينة حيفا بعشرات الصواريخ من نوع فادي 1 وفادي 2 والكاتيوشا، صباح اليوم الأحد دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته… pic.twitter.com/pJOAn3C73q — khaled mahmoued (@khaledmahmoued1) September 22, 2024

وأغلق الجيش الإسرائيلي مدارس شمالي البلاد، وحظر التجمعات البشرية، الأحد.

وقال موقع “تايمز أوف إسرائيل” العبري إن الجيش الإسرائيلي أغلق المدارس بالجولان والجليل ومنطقة حيفا والوديان الشمالية حتى جنوب بيت شان التي تبعد 63 كيلومترا عن حدود لبنان، عقب صواريخ “حزب الله”.

وأكد الموقع أن الجيش الإسرائيلي حظر تجمع أكثر من 10 أشخاص بالهواء الطلق، و100 في الأماكن المغلقة شمال إسرائيل.

ومن جهتها قالت وزارة الصحة الإسرائيلية الأحد إن تعليمات صدرت للمستشفيات في شمال إسرائيل بنقل عملياتها إلى منشآت تتمتع بحماية إضافية من نيران الصواريخ والقذائف.

وأضافت الوزارة أن مستشفى رمبام في مدينة حيفا سينقل المرضى إلى منشأته الآمنة تحت الأرض.

وذكرت قناة 14 الإسرائيلية أن شاباً إسرائيلياً لقي حتفه، صباح اليوم، في حادث سير خطير شمال البلاد أسفر عن إصابة شاب آخر أيضاً بجروح متوسطة إلى خطيرة، وأن “الحادث الخطير وقع اثناء إطلاق صفارات الإنذار تزامناً مع إطلاق الصواريخ من لبنان”.

تغطية صحفية: مركبات ومنازل مشتعلة.. آثار قصف حزب الله لمستوطنة “موريشت” شمال فلسطين المحتلة. pic.twitter.com/I6IGXRURwi — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 22, 2024

وكان 12 إسرائيلياً أصيبوا بجروح متوسطة جراء قصف صاروخي من لبنان باتجاه شمال البلاد.

وذكر موقع 0404 الإسرائيلي أن صاروخاً أصاب بصورة مباشرة منزلاً في بلدة كريات بياليك جنوب حيفا، ما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى.

وأشار الموقع إلى إصابة شخصين (56 عاماً) و(17 عاماً) بشظايا صاروخ، إضافة إلى نقل ستة جرحى إلى المستشفى أصيبوا وهم في طريقهم إلى الأماكن المحصنة.

وأفادت قناة 14 الاسرائيلية بإصابة مباشرة في مبنيين في كريات بياليك، مشيرة إلى إطلاق “حزب الله” اللبناني، صباح اليوم، وابلاً كثيفاً من الصواريخ على المستوطنات في الشمال.

(وكالات)