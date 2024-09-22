سياسة | دولي

“حزب الله” يستهدف مجمعات صناعات عسكرية إسرائيلية رداً على تفجيرات أجهزة اتصالات

منذ 6 ساعات

حجم الخط
5

بيروت: أعلن حزب الله، الأحد، أنه استهدف بعشرات الصواريخ مجمعات صناعات عسكرية عائدة لشركة اسرائيلية شمال مدينة حيفا، وذلك في “رد أولي” على تفجير الآلاف من أجهزة الاتصال التي كانت في حوزة عناصره، في وقت سابق هذا الأسبوع.

وأورد الحزب في بيان: “في رد أولي على المجزرة الوحشية التي ارتكبها العدو الإسرائيلي في مختلف المناطق اللبنانية يومي الثلاثاء والأربعاء (مجزرة البايجر وأجهزة اللاسلكي)، قامت المقاومة الإسلامية بِقصف مُجمعات الصناعات العسكرية لشركة رفائيل المتخصصة بالوسائل والتجهيزات الإلكترونية والواقعة في منطقة زوفولون شمال مدينة حيفا بعشرات الصواريخ من نوع فادي 1 وفادي 2 والكاتيوشا”.

ومن جهته أعلن الجيش الإسرائيلي أن أكثر من مئة صاروخ أطلقت من لبنان، صباح الأحد، وتعمل فرق الإطفاء على إخماد حرائق اندلعت بسبب ذلك، وذلك بعد ساعات من توجيهه ضربات جوية مكثّفة ضد أهداف لحزب الله.

وقال الجيش في بيان “تمّ رصد عبور قرابة 85 مقذوفا من لبنان الى أراضي إسرائيل” بعيد السادسة صباحا (03,00 ت غ)، في حين تمّ إطلاق “قرابة 20 مقذوفا” في دفعة سابقة قرابة الساعة الخامسة.

وأغلق الجيش الإسرائيلي مدارس شمالي البلاد، وحظر التجمعات البشرية، الأحد.

وقال موقع “تايمز أوف إسرائيل” العبري إن الجيش الإسرائيلي أغلق المدارس بالجولان والجليل ومنطقة حيفا والوديان الشمالية حتى جنوب بيت شان التي تبعد 63 كيلومترا عن حدود لبنان، عقب صواريخ “حزب الله”.

وأكد الموقع أن الجيش الإسرائيلي حظر تجمع أكثر من 10 أشخاص بالهواء الطلق، و100 في الأماكن المغلقة شمال إسرائيل.

ومن جهتها قالت وزارة الصحة الإسرائيلية الأحد إن تعليمات صدرت للمستشفيات في شمال إسرائيل بنقل عملياتها إلى منشآت تتمتع بحماية إضافية من نيران الصواريخ والقذائف.

وأضافت الوزارة أن مستشفى رمبام في مدينة حيفا سينقل المرضى إلى منشأته الآمنة تحت الأرض.

وذكرت قناة 14 الإسرائيلية أن شاباً إسرائيلياً لقي حتفه، صباح اليوم، في حادث سير خطير شمال البلاد أسفر عن إصابة شاب  آخر أيضاً بجروح متوسطة إلى خطيرة، وأن “الحادث الخطير وقع اثناء إطلاق صفارات  الإنذار تزامناً مع إطلاق الصواريخ من لبنان”.

وكان 12 إسرائيلياً أصيبوا بجروح متوسطة جراء قصف صاروخي من لبنان باتجاه شمال البلاد.

وذكر موقع 0404 الإسرائيلي أن صاروخاً أصاب بصورة مباشرة منزلاً في بلدة كريات بياليك جنوب حيفا، ما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى.

وأشار الموقع إلى إصابة شخصين (56 عاماً) و(17 عاماً) بشظايا صاروخ، إضافة إلى نقل ستة جرحى إلى المستشفى  أصيبوا وهم في طريقهم إلى الأماكن المحصنة.

وأفادت قناة 14 الاسرائيلية بإصابة مباشرة في مبنيين في كريات بياليك، مشيرة إلى إطلاق “حزب الله” اللبناني، صباح اليوم، وابلاً كثيفاً من الصواريخ على المستوطنات في الشمال.

(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول جهاد العمري:
    سبتمبر 22, 2024 الساعة 6:45 ص

    شركة رافائيل الصهيونية الأمريكية هي التي تولت صناعة أجهزة البيجر و اللاسلكي التي انفجرت بيد المواطنين اللبنانيين و ذلك بعد عملية استخبارية طويلة و معقدة مرت بسلسة تزويد و شحن قسم منها يخضع لجهاز الموساد

    رد
  2. يقول مليك:
    سبتمبر 22, 2024 الساعة 9:01 ص

    ما لم تضرب تل ابيب و بقوة. فضربات حزب الله لا تحدي نفعا

    رد
    1. يقول فصل الخطاب:
      سبتمبر 22, 2024 الساعة 9:40 ص

      صحيح جدا جدا يجب محو تل أبيب من خريطة فلسطين و إلى أبد الآبدين بإذن المنتقم الجبار الذي سينتقم لدماء أطفال غزة العزة من عصابة الشر الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي القذر الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️💪🚀🐒🔥

  3. يقول محمد العربي:
    سبتمبر 22, 2024 الساعة 9:35 ص

    اللهم سدد رميهم وثبت اقدامهم
    واربط على قلوبهم وانزل معهم جندك
    واغفر لمواتهم
    اللهم هذه المقاومه الفلسطينيه واللبينانيه
    فعلو مابوسعهم
    فكن داعما لهم
    اقذف الرعب في قلب عدوهم واهزمه
    وما النصر الا من عند الله
    انها فلسطين المحتله ومايسمي اسرائيل زوالها
    اقترب وعلامات زوالها انها زرعت ظلما وجورا على أرض فلسطين العربيه
    الله أكبر الله أكبر الله أكبر

    رد
  4. يقول نزار:
    سبتمبر 22, 2024 الساعة 10:22 ص

    اتسأل بعد كل هذا الهول على الشعب الفلسطيني واللبناني أين هو الضمير العربي والانساني لحكام العرب المطبعين ؟ اطفال نساء شيوخ يموتون يوميا والاف جرحى وحكام العرب يتفرجون وكأنهم يتمتعون بهذه المجازر في حق المسلمين.

    رد

أخبار ذات صلة

نتنياهو: إسرائيل وجهت لـ”حزب الله” ضربات لم يكن يتصورها
منذ ساعة واحدة
الجيش الإسرائيلي يعلن احتماء مئات الآلاف في الملاجئ بسبب صواريخ “حزب الله”
منذ 3 ساعات
إندبندنت: هجمات إسرائيل ضد “حزب الله” صورة عن افتقارها لإستراتيجية السلام ودليل عجزها عن الخروج من مأزق غزة
20 - سبتمبر - 2024
إعلام أمريكي: إسرائيل قررت تبكير تفجيرات “البيجر” خشية اكتشاف مخططها
18 - سبتمبر - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية