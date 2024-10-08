“حزب الله” يستهدف مستوطنات ومواقع لجيش الاحتلال.. وغارات إسرائيلية على الضاحية والجنوب

بيروت: أعلن “حزب الله” في ستة بيانات منفصلة، أن عناصره استهدفوا اليوم الثلاثاء، تجمعات للقوات الإسرائيلية في مستوطنتي شلومي وحانيتا وفي محيط موقع المرج ومحيط مستوطنة يرؤون ومربضي مدفعية إسرائيلية في ديشون ودلتون بالصواريخ.

في غضون ذلك، قال الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الثلاثاء، إن قوات الفرقة 146 بدأت أمس الإثنين تنفيذ ما وصفها بأنها عمليات برية محدودة ومحددة الأهداف ضد أهداف وبنى تحتية لحزب الله في القطاع الغربي لجنوب لبنان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي في معارك شمال قطاع غزة. وذكر موقع 0404 الإسرائيلي أن الجندي القتيل كان يعمل في الكتيبة 12 بلواء غولاني.

وفي حادث آخر، أصيب جندي إسرائيلي من الكتيبة 7012 بجروح خطيرة خلال معركة في جنوب لبنان وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي.

هذا وشنّت المقاتلات الإسرائيلية، الثلاثاء، سلسلة غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت وعدة بلدات ومناطق جنوب وشرق لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن المقاتلات الإسرائيلية شنت عدة غارات على الضاحية الجنوبية استهدفت مناطق تحويطة الغدير قرب مطار بيروت الدولي، والكفاءات وبرج البراجنة.

وذكرت الوكالة أن غارات إسرائيلية أخرى استهدفت عدة مناطق وبلدات في قضاء مدينة صور جنوب البلاد.

كما كثف الجيش الإسرائيلي فجر الثلاثاء، غاراته الجوية على مناطق البقاع شرق لبنان.

وقالت الوكالة إن “الطيران المعادي شن سلسلة غارات ليلا على قرى قضاء بعلبك ومنها أطراف بلدة النبي شيت، وقرية يونين”.

كما استهدفت المقاتلات الإسرائيلية في غرب بعلبك بلدات فلاوي وبوداي وشمسطار، إضافة لوادي أم علي ضمن قرى مزارع بيت مشيك.

ومساء الإثنين، أنذر الجيش الإسرائيلي سكان منطقتين في الضاحية الجنوبية لبيروت بالإخلاء الفوري لمنازلهم، بدعوى التواجد قرب منشآت تابعة لـ”حزب الله” قال إنه يعتزم مهاجمتها.

وقال متحدث الجيش أفيخاي أدرعي في منشور على منصة “إكس” مرفق بخريطتين: “إنذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية في برج البراجنة وحدث بيروت، وتحديدا في المباني المحددة في الخرائط وتلك المجاورة لها”.

وأضاف: “أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله، وسيعمل الجيش الإسرائيلي ضدها في المدى الزمني القريب”.

وختم بقوله: “عليكم إخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورا، والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر”.

(وكالات)