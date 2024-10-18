“حزب الله” يعلن دخول الحرب مع إسرائيل “مرحلة تصاعدية” ويستهدف مستوطنة زفلون وجنوداً في محيط عيتا الشعب

صورة التقطت من مدينة صور تظهر سلسلة من الصواريخ التي أطلقت من لبنان باتجاه إسرائيل في 17 أكتوبر 2024- ا ف ب

بيروت: قال “حزب الله” إنه دخل مرحلة جديدة في القتال ضد القوات الإسرائيلية الغازية، مضيفا أنه استخدم أسلحة جديدة على مدار الأيام القليلة الماضية.

وجاء في بيان من غرفة عمليات الحزب صدر في ساعة مبكرة صباح اليوم الجمعة، أنه تم “الانتقال إلى مرحلة جديدة وتصاعدية في المواجهة” مع إسرائيل، وأن مقاتلي الحزب استخدموا أنواعا جديدة من الصواريخ الموجهة الدقيقة والمسيرات المتفجرة لأول مرة.

ويبدو أن البيان يشير إلى المسيرة المحملة بمتفجرات التي تفادت نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي متعدد الطبقات وانفجرت في قاعة طعام الجنود بمعسكر تدريب في العمق الإسرائيلي، مما أسفر عن مقتل أربعة جنود، وإصابة العشرات.

كما أعلن الحزب مؤخرا إطلاق نوع جديد من الصواريخ يطلق عليه اسم قادر 2، على ضواحي تل أبيب.

وأعلن الحزب استهداف تجمعات لجنود إسرائيليين في محيط بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان بالصواريخ، وعند أطراف بلدة كفركلا الجنوبية بقذائف المدفعية، فضلاً عن استهداف مستوطنة زفلون الإسرائيلية بالصواريخ.

وقال في بيان، إنه “استهدف تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط بلدة عيتا الشعب بصلية صاروخية كبيرة”.

وفي بيان ثانٍ، أعلن “حزب الله” أنه “استهدف للمرة الثانية تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط بلدة عيتا الشعب، أثناء محاولتهم إجلاء الجنود الجرحى والقتلى بصلية صاروخية كبيرة”.

كما أعلن في بيان، ثالث “استهداف تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي بقذائف المدفعية، وذلك بعد رصد لتحركاتهم عند أطراف بلدة كفركلا”.

وفي بيان رابع، أعلن الحزب “قصف مستعمرة زفلون بصلية صاروخية كبيرة”.

(د ب أ)