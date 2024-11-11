حزب الله يستهدف مستوطنة غورن الإسرائيلية

بيروت: أعلن “حزب الله” في بيان له أن عناصره استهدفوا اليوم الإثنين، مستوطنة غورن الإسرائيلية بصلية صاروخية.

وقال “حزب الله” في بيان له إنه “دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 0115 من ظهر اليوم الإثنين 2024-11-11، مستوطنة غورن بصلية صاروخية.”

وكان “حزب الله” قد أعلن في بيانات سابقة أن عناصره استهدفوا اليوم الإثنين، قوات إسرائيلية عند الأطراف الشرقية لبلدة مارون الراس في جنوب لبنان، وفي موقع العباد الإسرائيلي، واستهدفوا مدينة صفد ومستوطنة معالوت ترشيحا الإسرائيلية بصليات صاروخية. واستهدفوا قاعدة تدريب إسرائيلية للواء المظليين في مستوطنة كرمئيل الإسرائيلية، بصلية صاروخية.

واستهدف عناصر “حزب الله” ، اليوم الإثنين، بحسب بيانات سابقة، قوات إسرائيلية عند الأطراف الشرقية لبلدة مارون الراس في جنوب لبنان، وفي مستوطنة أفيفيم بالمسيرات الانقضاضية والقذائف المدفعية.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي و”حزب الله”، منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023 بعد إعلان قوات جيش الاحتلال الحرب على غزة، وإعلان “حزب الله” مساندة غزة. وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي في أول أكتوبر/تشرين الأول الماضي عملية عسكرية برية مركزة في جنوب لبنان.

(وكالات)