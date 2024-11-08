“حزب الله” يعلن قتل وإصابة طاقم جرافة عسكرية إسرائيلية جنوب لبنان 

بيروت: أعلن “حزب الله”، الجمعة، قتل وجرح طاقم جرافة عسكرية إسرائيلية في الشمال الغربي لبلدة كفركلا جنوب لبنان، إلى جانب استهدافه بـ”صواريخ نوعية” قاعدة ستيلا ماريس البحرية، وقاعدة ومطار رامات ديفيد جنوب شرق مدينة ‏حيفا بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأفاد الحزب، في سلسلة بيانات على منصة تلغرام، باستهداف قاعدة “ستيلا ماريس” البحرية، وهي “قاعدة استراتيجية للرصد والرقابة البحريين على مستوى الساحل الشمالي، شمال غرب ‏حيفا، بصليةٍ صاروخيّة نوعية”. ‏

كما استهدف مقاتلو الحزب “قاعدة ومطار (عسكريين) رامات ديفيد جنوب شرق ‏حيفا، بصليةٍ صاروخيّة نوعية”.

ولم يحدد “حزب الله” نوع الصواريخ التي قال إنه استهدف بها المطار والقاعدتين.

وفي بيان منفصل، قال الحزب إن “مقاتليه استهدفوا بصاروخ موجه جرافة عسكرية ترافقها قوة مشاة حاولت التقدم باتجاه مرتفع ساري في الشمال الغربي لبلدة كفركلا، ما أدى إلى تدميرها وقتل وجرح طاقمها”.

وأشار البيان إلى “تحقيق إصابات مؤكدة في صفوف القوة المرافقة للجرافة”.

كما استهدف الحزب تجمعات وتحركات لجنود شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة بقصف صاروخي في مستوطنتي مرغليوت، ومسكاف عام.

واستهدف مقاتلو الحزب أيضا مستوطنة كريات شمونة القريبة من الحدود.

والخميس، أعلن الحزب أنه استهدف بصواريخ قاعدتين للجيش و4 مستوطنات و3 مواقع عسكرية و12 تجمعا وتحركا لجنود شمال فلسطين وجنوب لبنان، ضمن 21 هجوما نفذها باليوم نفسه.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان بينها “حزب الله” بدأت عقب شنها حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسعت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل جل مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

وأسفر العدوان على لبنان إجمالا عن 3 آلاف و102 شهيد و13 ألفا و819 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي، وفق أحدث البيانات الرسمية اللبنانية المعلنة حتى مساء الخميس.

ويرد “حزب الله” يوميا بصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وبينما تعلن قوات الاحتلال الإسرائيلي جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.

(وكالات)