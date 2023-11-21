سياسة | عربي

حزب الله يستهدف منزلا فيه جنود إسرائيليون ويحقق إصابات مباشرة

21 - نوفمبر - 2023

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بيروت: أعلن حزب الله، اليوم الثلاثاء، استهداف منزل يتمركز فيه جنود بمستوطنة المطلة الحدودية شمال إسرائيل، مؤكدا تحقيق “إصابات مباشرة”.
وأفاد الحزب في بيان نشرته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أن عناصره “استهدفوا منزلا في مستعمرة المطلة يتمركز فيه جنود للعدو الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وتمّ إصابته إصابة مباشرة”.
وأضاف أن ذلك يأتي “دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدًا لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على استهداف العدو للمنازل في القرى الجنوبية”، وفق البيان.
في المقابل، قصفت المدفعية الإسرائيلية بشكل متقطع فجر وصباح الثلاثاء، أطراف بلدة علما الشعب وجبل اللبّونة وجبل العلام، جنوبي لبنان، وفق الوكالة.
وذكرت الوكالة اللبنانية أن إسرائيل رفعت ليل أمس من وتيرة تعدّياتها على المدنيين والأهالي والمواطنين حيث استهدفت بالقصف المدفعي أهدافًا مدنية ومنازل مأهولة في قرى حدودية.

(الأناضول)

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