حزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية بالمسيرات والأسلحة الصاروخية

بيروت: أعلن “حزب الله” في خمسة بيانات منفصلة بعد ظهر اليوم الجمعة، أن عناصره استهدفوا موقع “رأس الناقورة البحري” بالمسيرات الانقضاضية ردا على اعتداء إسرائيل على بلدة “ديركيفا” الجنوبية، واستهدفوا مواقع” رويسة القرن” و”الرمثا” و” السماقة” و” زبدين” الإسرائيلية بالأسلحة الصاروخية.

وأعلن ” حزب الله” في بيان إن “عناصر المقاومة الإسلامية شنت اليوم هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على موقع رأس الناقورة البحري مستهدفة أماكن تموضع واستقرار ضباط وجنود العدو وأصابت أهدافها بدقة، وأوقعت فيهم إصابات مؤكدة ودمرت جزءا من الموقع.”

وقال ” حزب الله” في بيان ثان “استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:01 من بعد ظهر اليوم الجمعة موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة”.

وفي بيان ثالث أعلن ” حزب الله” “استهداف عناصر المقاومة الإسلامية عند الساعة 26:01 من بعد ظهر يوم الجمعة، موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة”.

وفي بيان رابع أعلن ” حزب الله”استهداف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

وأعلن ” حزب الله” في بيان خامس أن عناصر المقاومة الإسلامية يوم الجمعة استهدفوا موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية بعد ظهر اليوم الجمعة أطراف بلدة “الناقورة” في جنوب لبنان.

وتعرضت أطراف بلدة “الناقورة” في جنوب لبنان بعد ظهر اليوم لقصف مدفعي إسرائيلي، واستهدف القصف منزلا مما أدى إلى اندلاع النيران بداخله.

وكانت المدفعية الإسرائيلية قد قصفت ظهر اليوم منطقة “هورا” الواقعة بين بلدتي ” ديرميماس” و”كفركلا” في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية الرسمية.

وأغارت طائرة مسيرة إسرائيلية صباحا على بلدة “الوزاني” في جنوب لبنان. وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار من الأسلحة الرشاشة باتجاه البلدة المذكورة.

وألقت قوات الاحتلال ظهر اليوم مواد حارقة على الأحراج في منطقة “تل اسماعيل” غرب بلدة “الضهيرة” في جنوب لبنان، ما أدى إلى اندلاع النيران فيها، بحسب ما أعلنته قناة المنار” المحلية التابعة لـ”حزب الله”.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر الماضي بعد إعلان الاحتلال الإسرائيلي الحرب على غزة.

(وكالات)





