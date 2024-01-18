حزب الله يستهدف مواقع المالكية والسماقة وبركة ريشا وتجمعاً لجنود الاحتلال في ثكنة أدميت

بيروت- “القدس العربي”: تستمر إسرائيل بالدفع بالتطورات العسكرية في اتجاه تصاعدي أعنف، متجاوزة في اعتداءاتها قرى حدودية إلى مناطق أبعد. وفي هذا الإطار، لاحقت مسيّرة إسرائيلية سيارة حتى بلدة كوكبا مطلقة في اتجاهها أكثر من صاروخ سقط أحدها في حديقة منزل مخلفاً أضراراً من دون وقوع إصابات.

وتعرضت منطقة الرندي بين بلدتي رميش وعيتا الشعب لقصف مدفعي وسقطت قذيفة بين المنازل في بلدة حولا، وطال القصف أطراف بلدتي الضهيرة والبستان ووسط سهل مرجعيون ومحيط تلة حمامص وكفركلا ومروحين وجبل بلاط ويارين وطريق برج الملوك والأطراف الجنوبية الغربية لميس الجبل ووادي حامول في الناقورة ووادي السلوقي، في وقت شنّت الطائرات الحربية المعادية غارات على أطراف رب الثلاثين- الطيبة وأطراف العديسة لجهة تلة العويضة. كما نفذ الطيران الحربي غارة على محلة سمخيا في بلدة عيترون في قضاء بنت جبيل بصاروخين جو أرض. كذلك شن الطيران غارة جوية على بلدة ‎العديسة، وأخرى على بلدة رب ثلاثين قضاء مرجعيون.

وأطلق جيش الاحتلال نيران رشاشاته الثقيلة من مواقعه قبالة بلدة عيتا الشعب على الأحراج المجاورة للبلدة. وسجل تحليق للطائرات الحربية في أجواء القطاع الغربي وصولاً إلى قرى وبلدات قضاء صور.

أما حزب الله فتبنّى استهداف موقع السماقة في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا المحتلة بالصواريخ محققاً إصابات مباشرة، وأعلن في بيان استهداف موقع المالكية وموقع بركة ريشا وتجمع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة أدميت بالأسلحة الصاروخية.

حزب الله عند وهاب

في التحركات، زار وفد من حزب الله برئاسة الوزير السابق محمود قماطي رئيس حزب “التوحيد العربي” وئام وهاب في دارته في الجاهلية بعد تصريح سابق لوهاب طالب فيه الحزب بوقف العمليات في الجنوب “لأننا تعبنا ولم يخفف الضغط عن غزة”. وأكد المجتمعون وفق بيان عن أمانة الإعلام في حزب التوحيد “استمرار التصدي للعدوان الأمريكي الصهيوني على المنطقة، متوجهين بالتحية إلى كل من المقاومين الأبطال في غزة والضفة الغربية وكل فلسطين، وإلى المجاهدين على الحدود اللبنانية الفلسطينية وتصديهم البطولي للاعتداءات الإسرائيلية على سيادة لبنان وأمنه واستقراره”. كما أشاد المجتمعون بـ”شجاعة اليمن دولة وجيشاً وشعباً”، مؤكدين “حق الجمهورية الاسلامية في إيران في ضرب أوكار الإرهاب الذي يستهدفها وكذلك حق المقاومة العراقية في محاربة الإرهاب على أراضيها”.

أما رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي فاستعرض بعد عودته من دافوس مع وزير الخارجية عبدالله بوحبيب نتائج الاتصالات التي أجراها مع عدد من قادة الدول الأجنبية والدولية ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية، حيث شرح رئيس الحكومة الأوضاع في جنوب لبنان في ضوء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة عليه، إضافة إلى المطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة. وتطرق البحث بين رئيس الحكومة ووزير الخارجية إلى نتائج اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري والبيان الصادر عن الاجتماع.

وأكد الرئيس ميقاتي “الوقوف المطلق إلى جانب أي دولة عربية ضد أي اعتداء تتعرض له”. وقال: “نحن نقف إلى جانب العراق ضد القصف الإيراني الذي تعرض له إقليم كردستان العراق”.

كتلة “تجدد”

في غضون ذلك، توالت المواقف المنددة بربط الرئيس ميقاتي التهدئة في جنوب لبنان بوقف إطلاق النار في غزة، وبعد موقفين لكل من القوات اللبنانية وحزب الكتائب، قالت كتلة “تجدد” التي تضم النواب ميشال معوض وأشرف ريفي وفؤاد مخزومي وأديب عبد المسيح “في وقت كنا ننتظر من الحكومة أن تقوم بمسؤوليتها في حماية لبنان من خطر الحرب، فوجئنا بمواقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، التي أعلنها داخل مجلس الوزراء وفي تصريحات لوسائل الإعلام، حيث غطى من موقعه الرسمي معادلتين هما الأخطر على لبنان، في ظل الحرب الجارية في المنطقة. أما المعادلة الأولى فتتمثل في الإقرار بأن حكومته لا تملك قرار السلم والحرب، وفي الإعلان عن أن “حزب الله” هو من قرر فتح جبهة الحدود، وهذا ما أكده السيد حسن نصرالله، الذي أعلن أن الحزب هو من فتح جبهة الجنوب في 8 تشرين الأول/أكتوبر، في حين أن المعادلة الثانية ذهب بها الرئيس ميقاتي إلى حد ربط وقف المواجهة العسكرية في لبنان، بوقف الحرب في غزة، بما يعني تواطئاً وتغطية حكومية لشعار وحدة الساحات، الذي تدعيه الممانعة للمفاوضة على مكاسب لها على حساب لبنان واللبنانيين، ما يضع لبنان في عين عاصفة التهديدات الاسرائيلية ويعرض اللبنانيين للخطر المحدق”.

وأضافت الكتلة “أن كتلة “تجدد” تدعو الرئيس ميقاتي للعودة الفورية عن مواقفه التي تخرق الدستور واتفاق الطائف، والقرارات الدولية، وتعرض لبنان لخطر الحرب المدمرة، وتلفت عنايته إلى أن الحكومة هي التي تملك حصراً، بموجب الدستور، قرار السلم والحرب، وليس لها الحق بتجييره لأي فريق يمتلك السلاح، ويعمل في خدمة هيمنة المشروع الإقليمي المعروف، لا بدافع عدم امتلاك الشجاعة أو المبادرة، ولا مراعاة لمصالح وطموحات آنية زائلة”.

وختم البيان: “تكرر الكتلة التأكيد على الدعم الكامل لقضية الشعب الفلسطيني، والمطالبة بوقف الحرب الوحشية على غزة، وتعتبر أن دعم لبنان لهذه القضية العادلة يجب ان يتماشى مع الحرص على حمايته وعلى سيادته وسلامة اللبنانيين، من ضمن سياسة مؤازرة عربية، تنطلق من حشد كل الجهد، لإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة على أسس حل الدولتين الذي أقرته المبادرة العربية للسلام من بيروت سنة 2002. لذلك نعتبر أن العلاقة اللبنانية الفلسطينية يجب أن ترتكز على هذه المبادئ، ونعتبر أن إعلان حركة “حماس” أمس أن جنوب لبنان أصبح مداها الأمني مثل غزة، هو بمثابة بلاغ “الرقم واحد” الذي يعرّض لبنان لما لا يستطيع تحمله، ولا يخدم قضية الشعب الفلسطيني”.

ميقاتي يرد

ورداً على هذه المواقف التي طالت ميقاتي، صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة بيان جاء فيه: ” في خضم العدوان الإسرائيلي على غزة وجنوب لبنان، انطلقت حملة سياسية وإعلامية على الحكومة وعلى دولة الرئيس شخصياً قبل أيام قليلة، على خلفية الموقف الذي أعلنه في مجلس الوزراء. وتراوحت الاتهامات كالعادة بين تجيير الخيار الاستراتيجي للدولة لأطراف داخلية وخارجية، أو الحديث عن انقلاب على اتفاق الطائف أو رهن لبنان لمحاور خارجية، وما شابه ذلك من اتهامات ايضاً. وقد تجاهل مطلقو هذه الحملة مسألة أساسية وهي أن الموقف المعلن لدولة الرئيس كان أبلغه لجميع المعنيين في خلال الاتصالات واللقاءات الدبلوماسية والسياسية التي أجراها منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي، وطالب الدول الفاعلة والمؤثرة بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على غزة والتوصل إلى وقف إطلاق النار، ومن ثم العودة إلى البحث في الحل السياسي الذي تقوم ركيزته الأولى على حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، وهو موقف ومطلب عربي موحد. كما حذّر دولته من انعكاسات الانتهاكات والتعديات الاسرائيلية على لبنان. ولمن خانته الذاكرة ذكّر بسلسلة مواقفه السابقة في جلسات مجلس الوزراء وفي لقاءاته مع وزيرة خارجية فرنسا وفي القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية” في الرياض إذ طالب مجدداً بوقف إطلاق النار، محذراً من تمدد الحرب التدميرية في غزة إلى جنوب لبنان، ومنه إلى المنطقة”.

وأضاف البيان “يستدل مما سبق، أن ما قاله دولته يندرج في سياق موقف متكامل واضح المقصد والرؤية، وأي اجتزاء أو تشويه لهذا الموقف لا يلغي الحقيقة الثابتة بأن مدخل الحل لكل أزمات المنطقة، هو في إرساء الحل العادل للقضية الفلسطينية. وما نشهده من توترات متنقلة بين الأراضي الفلسطينية وجنوب لبنان والبحر الأحمر وغيرها من الأماكن، يؤكد صوابية ما حذر منه دولته على الدوام ومطالبته بشمولية الحل لكل الأزمات. إن دولة الرئيس، إذ يستغرب الحملات المتجددة عليه وعلى الحكومة، يطالب الأطراف المعنية بهذه الحملة بتقديم حلول عملية لما يحصل بدل الاكتفاء بالانتقاد، والرهان على متغيرات ما، أو رهانات خاطئة”.

وختم البيان “يعتبر دولته أن المزايدات المجانية في هذا الموضوع لا طائل منها، ودولته ليس في حاجة إلى شهادة حسن سلوك من أحد، فهو، من منطلق معرفته الدقيقة بالواقعين الداخلي والخارجي، يدعو على الدوام إلى التفاهم والخيارات السلمية وانتهاج الوسطية قولاً وفعلاً. وأثبتت كل التجارب الماضية صوابية موقفه الداعي إلى عدم رفع سقوف المواقف وانتهاج الحلول المنطقية والواقعية بعيداً عن المزايدات”.