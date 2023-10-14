سياسة | عربي

حزب الله يستهدف مواقع عسكرية إسرائيلية بالصواريخ.. والاحتلال يرد بقصف مناطق في جنوب لبنان- (صور وفيديو)

منذ 17 دقيقة

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قال شاهد اليوم السبت إن صواريخ أُطلقت على موقع للجيش الإسرائيلي جنوب شرقي لبنان.

كما ذكر الشاهد أن هناك قصفا عنيفا من إسرائيل ودوي أصوات إطلاق نار.

(رويترز)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أكتوبر 14, 2023 الساعة 2:12 م

    الله ينصر حزب الله ونصر الله وفتح من الله قريب يا أحرار الأقصى المبارك والبيت العتيق يا رفيق 🇩🇿🇵🇸✌️🔥🐒🔥🚀🔥🚀🔥🐖

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  2. يقول سيد:
    أكتوبر 14, 2023 الساعة 2:21 م

    يجب ان لا ننسى ان نتنياهو وفي اخر اختراعته للتاريخ والجغرافيا، عرض منذ شهر خريطيته الاخيرة بدون اي وجود للضفة والغزة

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  3. يقول فصل الخطاب:
    أكتوبر 14, 2023 الساعة 2:22 م

    اضرب ويد الله معك تباركك يا حزب الله يا رافع راية الأقصى المبارك 🇩🇿🇵🇸✌️🚀🐒🔥

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