حزب الله يستهدف مواقع عسكرية إسرائيلية بالصواريخ.. والاحتلال يرد بقصف مناطق في جنوب لبنان- (صور وفيديو)

قال شاهد اليوم السبت إن صواريخ أُطلقت على موقع للجيش الإسرائيلي جنوب شرقي لبنان.

كما ذكر الشاهد أن هناك قصفا عنيفا من إسرائيل ودوي أصوات إطلاق نار.

اشتباك بالأسلحة المتوسطة والرشاشة في محيط موقع رويسات العلم الإسرائيلي جنوبي لبنان#جنوب_لبنان #لبنان #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/ZehAHbAV3g — أيمن ماجد – Ayman Majed (@AymanyMajed) October 14, 2023

"الحزب" يقصـ.ف مواقع إسرا.ئيليّة… إليكم بالتفاصيل ما يجري في جنوب لبنان (فيديو)https://t.co/WuYrvLzAg2 — News 24/7 (@news247leb) October 14, 2023

تغطية صحفية:"قصف صاروخي من جنوب لبنان صوب موقع رويسات العلم بتلال كفرشوبا جنوب لبنان"#طوفان_الاقصى_ pic.twitter.com/vNnGRB2gYr — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 14, 2023

بيان صادر عن المقاومة الإسلاميّة في لبنان: ﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾ عند الساعة الثالثة والربع من عصر اليوم السبت 14/10/2023 قامت مجموعات من المقاومة الإسلامية بمهاجمة المواقع الصهيونية — خالد محمد الخزان (@5s56JAikKMEaTg8) October 14, 2023

(رويترز)