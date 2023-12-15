“حزب الله” يستهدف مواقع عسكرية إسرائيلية قبالة حدود لبنان 

جنوب لبنان: أعلن “حزب الله”، الجمعة، استهداف عدة مواقع وتجمعات لجنود إسرائيليين قبالة الحدود الجنوبية للبنان.

وقال الحزب في بيان، إنه “استهدف نقطة ‏الجرداح العسكرية الإسرائيلية قبالة الحدود اللبنانية بصواريخ بركان، وتمّ إصابتها إصابة مباشرة”.

ولفت في بيان آخر إلى أن عناصره “استهدفوا قوة ‏إسرائيلية أثناء دخولها إلى مقر قيادة كتيبة الاستخبارات في ثكنة ميتات بالأسلحة المناسبة، ما أدى ‏إلى سقوط أفرادها بين قتيل وجريح”.‏

وأشار في بيان ثالث إلى أن مقاتليه “استهدفوا موقع ‏بياض بليدا الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة، وتمّ إصابته إصابة مباشرة”.‏

ولاحقا، أعلن الحزب في بيان أن مقاتليه “استهدفوا ثكنة ‏راميم (بلدة هونين اللبنانية المحتلة) ونقاط انتشار جنود العدو وآلياته في محيطها بالأسلحة ‏الصاروخية والقذائف المدفعية، وحققوا إصابات مباشرة”.‏

ولم يصدر من الجانب الإسرائيلي تعليق على بيانات الحزب حتى الساعة 14:30 تغ.

وتضامنا مع قطاع غزة، يتبادل “حزب الله” وفصائل فلسطينية في لبنان مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا يوميا منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى مساء الخميس 18 ألفا و787 شهيدا و50 ألفا و897 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.

(وكالات)