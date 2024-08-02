“حزب الله” يستهدف مواقع عسكرية شمال إسرائيل 

بيروت: أعلن “حزب الله” الجمعة، استهداف مواقع عسكرية شمال إسرائيل، فيما واصلت تل أبيب غاراتها على عدة بلدات جنوب لبنان.

وقال الحزب في عدة بيانات إن عناصره “استهدفوا موقعي السماقة في تلال ‏كفرشوبا اللبنانية المحتلة والمرج الإسرائيليين بالأسلحة الصاروخية، وأصابوهما إصابة مباشرة”.

وأكد أن مقاتليه استهدفوا أيضا “انتشارا لجنود إسرائيليين في ‏موقعي الضهيرة (قبالة بلدة الضهيرة اللبنانية)، وبياض بليدا (قبالة بلدة بليدا اللبنانية)، بالقذائف ‏المدفعية وحققوا إصابة مباشرة”. ‏

وسبق أن أعلن “حزب الله” فجر الجمعة، “إطلاق صواريخ مضادة ‏للطائرات على طائرات العدو (الإسرائيلي) الحربية داخل الأجواء اللبنانية في منطقة الجنوب، مما أجبرها على ‏التراجع والانسحاب الى خلف الحدود‏ اللبنانية مع فلسطين المحتلة”.‏

من جهتها، قالت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية إن أطراف بلدة طيرحرفا في القطاع الغربي تعرضت لقصف مدفعي إسرائيلي، فيما شنت مسيرة إسرائيلية غارة مستهدفة بلدة الضهيرة الحدودية بثلاثة صواريخ.

وأكدت أن “طائرة مسيرة إسرائيلية حلقت على علو منخفض في أجواء مدينة صور، بينما أغارت مسيرة إسرائيلية على بلدة رب ثلاثين الحدودية جنوب لبنان”.

والخميس، توعد الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصر الله، بـ”رد حقيقي وليس شكليا” على اغتيال القيادي فؤاد شكر، معتبرا أن المواجهة مع إسرائيل “دخلت مرحلة جديدة إذ لم تعد جبهات إسناد بل معركة كبرى مفتوحة”.

وأكد نصر الله أن “أي عمليات (هجمات ينفذها الحزب على الحدود مع إسرائيل) تحدث خلال هذه الأيام ليست هي الرد على استشهاد شكر”.

ومساء الثلاثاء، اغتالت إسرائيل القيادي في الحزب فؤاد شكر (63 عاما) بغارة جوية على مبنى في ضاحية بيروت.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها “حزب الله”، مع جيش الاحتلالالإسرائيلي قصفا يوميا عبر “الخط الأزرق” الفاصل.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء قوات الاحتلال الإسرائيلي حربا تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، خلّفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

(وكالات)