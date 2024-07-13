“حزب الله” يستهدف موقعا عسكريا وجنودا إسرائيليين بصاروخين

بيروت: أعلن “حزب الله” اللبناني، السبت، استهداف موقع عسكري وجنود إسرائيليين قرب الحدود مع جنوب لبنان.

وقال “حزب الله” في بيان إنه “استهدف انتشارا لجنود العدو في ‏محيط موقع حانيتا بصاروخ فلق وحقق إصابات مباشرة”.

وفي بيان آخر، أعلن الحزب أنه موقع “المطلة” الإسرائيلي بصاروخ “جهاد”، وفق ما جاء في البيان.

وحسب مراقبين، فإن هذا الصاروخ مصنوع محلياً، غير موجه، يحمل متفجرات حربية بزنة 120 كيلوغراماً وله قدرة تدميرية كبيرة.

ولفت “حزب الله” إلى أن “هجومه جاء رداً على ‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي البارحة في بلدة الماري (الحدودية)”.

والجمعة استشهد شخص بغارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة الماري التي تقع في قضاء حاصبيا بمحافظة النبطية وتتداخل مع قرية الغجر السورية المحتلة من قبل إسرائيل.

وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها “حزب الله” مع جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 قصفا يوميا عبر “الخط الأزرق” الفاصل.

وترهن هذه الفصائل وقف القصف بإنهاء قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، ما خلف نحو 127 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود.

وفي الأسابيع الأخيرة، زاد التصعيد بين تل أبيب و”حزب الله”، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب شاملة بين الجانبين.

(وكالات)