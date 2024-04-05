حزب الله يستهدف موقعين إسرائيليين قبالة حدود لبنان بقذائف مدفعية وأسلحة صاروخية

بيروت: أعلن “حزب الله” اللبناني في بيانين منفصلين أن عناصره استهدفوا، صباح اليوم الجمعة، جنوداً وآليات إسرائيلية في موقع “المالكية” الإسرائيلي بقذائف المدفعية والأسلحة الصاروخية، كما استهدفوا آليةً ‏عسكرية عند بوابة موقع “المطلة” الإسرائيلي قبالة الحدود اللبنانية، بصاروخ موجه.

وقال “حزب الله” في بيان إنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‌‌‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (50:12) من صباح يوم الجمعة ‏تحركاً لجنود وآليات العدو في موقع المالكية بقذائف المدفعية والأسلحة الصاروخية، وحققوا ‏إصاباتٍ مؤكدة”.‏

وفي بيان ثان أعلن “حزب الله” أنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‌‌‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (50:12) من صباح يوم الجمعة آليةً ‏عسكرية عند بوابة موقع المطلة بصاروخ موجه، فأصابها إصابةً مباشرة وأدى إلى تدميرها وإيقاع ‏طاقمها بين قتيلٍ وجريح”.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد شن غارة جوية قبيل منتصف الليل الماضي استهدفت منزلاً في بلدة “كفرحمام” في جنوب لبنان. وأسفرت الغارة عن سقوط ثلاثة جرحى جراحهم طفيفة جراء تطاير الزجاج والحجارة.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.‏

(د ب أ)