“حزب الله” يستهدف 3 مواقع عسكرية إسرائيلية قبالة حدود لبنان الجنوبية

بيروت: أعلن “حزب الله” اللبناني، الخميس، استهداف 3 مواقع عسكرية إسرائيلية قبالة الحدود الجنوبية للبنان وتحقيق إصابات مباشرة.

وقال الحزب في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن مقاتليه “استهدفوا موقع معيان باروخ الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وحققوا إصابات مباشرة”.

وكان الحزب قال في وقت سابق الخميس، إن مقاتليه “استهدفوا موقعي المرج وحرج راميم (قرية هونين اللبنانية المحتلة) ‏بالأسلحة المناسبة وحققوا فيهما إصابات مباشرة”. ‏

من جهتها أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن الطيران الحربي الإسرائيلي “شن غارة قرب مبنى تعاونية السجاد في بلدة كونين جنوب لبنان تسببت بأضرار في المبنى”.

وأضافت أن “قصفا إسرائيليا على تلة حمامص (جنوب) تسبب بإصابة لبناني نقل إلى مستشفى مرجعيون الحكومي”، واصفة حالته “بالمستقرة”.

الوكالة ذكرت أن “أطراف بلدات حولا ومركبا ووادي السلوقي جنوب لبنان تعرضت لقصف مدفعي إسرائيلي”.

وأضافت أن “بلدات علما الشعب وطير حرفا والضهيرة في القطاع الغربي على الحدود أيضا تعرضت لقصف مدفعي إسرائيلي دون ان يسفر عن وقوع أضرار”.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشهد الحدود بين الجانبين توترا شديدا وتبادلا متقطعا للنيران بين جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة، و”حزب الله” اللبناني وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

وتأتي تلك الاشتباكات على خلفية الحرب المدمرة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر، وخلّفت حتى مساء الثلاثاء 16 ألفا و248 شهيدا، بينهم 7112 طفلا و4885 امرأة، بالإضافة إلى 43 ألفا و616 جريحا، فضلا عن دمار هائل في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

(الأناضول)