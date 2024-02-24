حزب الله يعلن قصف ثكنة وقيادة كتيبة إسرائيليتين ويستهدف كريات شمونة بالصواريخ- (فيديو)

لبنان: أعلن “حزب الله”، السبت، ‎استهداف ثكنة عسكرية وقيادة ‏كتيبة إسرائيليتين قرب الحدود مع لبنان، بصواريخ كاتيوشا وبركان، وذلك “رداً” على قصف إسرائيلي استهدف منازلا في بلدتين جنوبي لبنان.

وقال “حزب الله” في بيان إن مقاتليه استهدفوا “ثكنة زرعيت، ‏بصاروخ بركان، وأصابوها إصابةً مباشرة”.

وفي بيان آخر، أشار الحزب الى أن مقاتليه استهدفوا “مقر قيادة ‏كتيبة بيت هلل، التابع للواء الإقليمي الشرقي 769 الإسرائيلي بصواريخ كاتيوشا‏”.

ولفت في البيانين إلى أن هجومه جاء “رداً على ‌‏اعتداءات العدو على القرى والمنازل المدنية في بلدتي برعشيت وعيتا الشعب”.

وفي وقت سابق السبت، أعلن “حزب الله” في بيان استهداف‌ مبنى يتموضع فيه جنود ‌‏إسرائيليون في مستعمرة المالكية بـ”الأسلحة المناسبة”، مشيرا الى أن ذلك جاء ” رداً على ‌‏اعتداءات العدو على القرى والمنازل المدنية وخصوصا بلدة بليدا”.

وفي سياق متصل أعلن الجيش الإسرائيلي السبت، رصد عدة صواريخ أُطلقت من جنوبي لبنان باتجاه منطقة “كريات شمونة” شمالي إسرائيل، وفق إعلام عبري.

وقالت قناة “12” العبرية الخاصة، إنّ عددًا من الصواريخ رصدت في منطقة كريات شمونة، حيث اعترضت القبة الحديدية عددًا منها، فيما سقطت أخرى في مناطق مفتوحة، دون أن تؤدي إلى سقوط قتلى.

ونشرت القناة مقطعا مصورا يظهر عددًا من الصواريخ التي تم رصدها.

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عاجل

مشاهد من سقوط صواريخ في كريات شمونة pic.twitter.com/YbUEBxJAws — موشى يائير יאיר משה (@mosha3324) February 24, 2024

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رشقة صاروخية على كريات شمونة

🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/BsQMvkRCZf — العميد المتقاعد (@A939eh) February 24, 2024

وفي وقت سابق أعلن حزب الله، السبت، استهداف 6 مواقع عسكرية وتجمعات لجنود إسرائيليين قرب الحدود بين الجانبين، فيما تواصل القصف الإسرائيلي على عدة بلدات جنوب لبنان.

وقال الحزب في بيان، إن عناصره “استهدفوا ثكنة ‏زبدين وموقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققوا إصابة مباشرة”.

كما استهدف حزب الله، وفق بيان ثان، “موقع راميا الإسرائيلي، وتجمعًا ‏لجنود إسرائيليين في محيط موقع الضهيرة (شمال)”.

وفي بيان آخر قال الحزب إن عناصره “استهدفوا تجمعا ‌‏لجنود العدو الإسرائيلي في تلة الكوبرا (شمال) بصاروخي بركان وأصابوه إصابة مباشرة”.

‏وفي السياق، أفاد شهود عيان بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف مناطق في جنوب لبنان، شمل أطراف بلدتي راشيا الفخار وكفر حمام بقضاء حاصبيا.

كما استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي، بحسب الشهود، أطراف بلدة الجبين بقضاء صور جنوب لبنان، فيما شن الطيران الحربي غارات على بلدات رب ثلاثين وعيتا الشعب وبليدا.

غارة تستـ هدف برعشيت جنوب لبنان واصابة ٦ مدنيين بجروح طفيفة جراء تطاير الشظايا pic.twitter.com/LoXUXI3ioD — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) February 24, 2024

وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمّرة على قطاع غزة، أدت إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”، تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

وتصاعدت مؤخرا تهديدات من مسؤولين إسرائيليين بتوسيع الهجمات على الأراضي اللبنانية ما لم ينسحب مقاتلو حزب الله بعيدا عن الحدود مع شمال إسرائيل.

(الأناضول)