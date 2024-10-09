“حزب الله” يصد محاولتي توغل إسرائيليتين في بليدا واللبونة

بيروت: استشهد لبناني وأصيب آخرون، بينهم 3 نساء، في غارة جوية إسرائيلية استهدفت بلدة في بعلبك شرقي لبنان، الأربعاء، فيما أعلن “حزب الله” تصديه لمحاولتي توغل في الجنوب، فيما أقر الجيش الإسرائيلي بإصابة 3 عسكريين بـ”جروح خطيرة” في هذه المواجهات.

ولليوم الثاني على التوالي، أعلن “حزب الله” الأربعاء تصديه لقوة إسرائيلية حاولت التوغل إلى جنوب لبنان من منطقة اللبونة.

وقال الحزب، في بيان: “لدى محاولة قوة للعدو الإسرائيلي فجر الأربعاء التقدم باتجاه منطقة اللبونة، استهدفها مقاتلونا بقذائف المدفعية والأسلحة الصاروخية، وحققوا فيها إصابات مباشرة، ما أدى إلى تراجعها”.

كما فجَّر مقاتلو الحزب، فجر الأربعاء، “عبوة ناسفة بقوة من جنود العدو الإسرائيلي واشتبكوا معها لدى محاولتها التسلل إلى بلدة بليدا، وأوقعوا فيها إصابات دقيقة”، وفق بيان ثان.

على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن ثلاثة من عناصره أصيبوا بـ”جروح خطيرة” في معارك بجنوب لبنان، وفق القناة “12” العبرية.

وأضاف أنه “تم إخلاء العسكريين إلى مستشفى لتلقي العلاج الطبي، وجرى إبلاغ عائلاتهم”.

ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، تشن إسرائيل حربا على لبنان عبر غارات جوية غير مسبوقة كثافة ودموية استهدفت حتى العاصمة بيروت، بالإضافة إلى محاولات توغل بري بدأتها في الجنوب، متجاهلة التحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

ويرد “حزب الله” يوميا بصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية الأربعاء أن “الطيران المعادي شنّ غارة على بلدة السعيدة غرب بعلبك، ما أدى إلى استشهاد المواطن حسين صالح أمهز، وإصابة عدد من أبناء البلدة بجروح، بينهم ثلاث نسوة من عائلة واحدة: الجدة وابنتها وحفيدتها”.

ووفق الأرقام الرسمية حتى مساء الثلاثاء، قتلت إسرائيل 2119 شخصا وأصابت 10019 منذ بداية القصف المتبادل مع “حزب الله” في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بينهم 1301 شهيد و3618 جريحا، منهم عدد كبير من الأطفال والنساء، وأكثر من 1.2 مليون نازح، منذ أن بدأت حربها على لبنان في 23 سبتمبر الماضي.

(الأناضول)