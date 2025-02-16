“حزب الله” يطالب الدولة اللبنانية بالتراجع عن منع الطائرات الايرانية من الهبوط في مطار بيروت

بيروت: طالب “حزب الله”، الأحد، الدولة اللبنانية بالتراجع عن منع الطائرات الإيرانية من الهبوط في مطار بيروت، بعد تظاهرات احتجاجية على هذا القرار لمناصري الحزب قرب المطار شهدت أعمال عنف وإغلاق الطرق المؤدية إليه.
وطالب الحزب، في بيان، الدولة “بالتراجع عن قرارها بمنع الطائرات الإيرانية من الهبوط في مطار بيروت، واتخاذ إجراءات جدية لمنع العدو الإسرائيلي من فرض إملاءاته والتعدي على السيادة الوطنية”، فيما أكد مصدر أمني لفرانس برس، السبت، أن السلطات اللبنانية قررت منع طائرتين كان مقرراً أن تقلعا، الخميس والجمعة، من طهران، من التوجه إلى مطار بيروت، بعد تبلّغ تحذير من الجانب الأمريكي بأن إسرائيل “سوف تستهدف” المطار في حال هبوطهما.
(أ ف ب)
حزب الله يكابر، رغم ما اصاب الحزب من انتكاسات قاتله ، انه يتكلم بلغة الماضي. وهي لغة الهيمنة والوصاية على لبنان انه يمثل ايرانيين في لبنان ؟ والتي أصبحت من الماضي ، عليه ان يكون لبنانيا اولا وأخيرا ، كما قال سامي الجميل. انتهت وصاية حزب الله على لبنان.
ولم يعد البعبع. الإيراني في لبنان ، شاء من شاء او أبى من أبى ، كسرت شوكة ايران في سوريا ولبنان، وقد دمر العدو في غارته الاخيره على ايران. كافة دفاعاته الحويه ، وحيد المقاتلات الايرانيه تماما إذ لم يكن هناك طلعة جويه واحدة لمواجهة طائرات العدو ، كل ذلك حدث وان الخرس الثوري الإيراني. انه على أتم الاستعداد لمواجهة هجوم العدو الحوي وإفشاله ، لم يكن هجوم العدو في غفلة ا ليلة ظلماء ، بل كان في نهار التحدي ،، وهذا يذكرنا بموقف عبد الناصر وهو. يستعد لحرب يونيو 1967 . ومقولته في احدى القواعد الجويه. المتقدمة في سيناء ،، هو أنا إيدن بخرع ؟؟؟ ايران. وحزب الله مثلهما رقصة الديك المذبوح ، يكابران ويظنان أنهما يخدعان ، لكن ليس إلا نفسيهما ؟
ما هو المجال الجوي الذي تسلكه الطائرات الإيرانية. المتجهة. إلى بيروت ؟ قطعا المجال الجوي العراقي ، واغلب الظن ان الأجواء السورية. مقفله أمامها ، واذا لم يكن ذلك فانه خطأ. كبير من العهد الجديد الحاكم في سوريا ،ثم المجال الجوي التركي ثم الجال الجوي الدولي فوق البحر المتوسط ثم مطار بيروت ، طالت مسافة الرحله مكره أخاك لا بطل ،فقدت ايران هيمنتها على المطار. وعلى الموانئ المتمثلة بحزب الله. ، ويجري بتصميم ترتيب المعابر البريه بين لبنان. وسوريا ، بل ترسيم الحدود. للانتهاء من تداخل الحدود م ولتكون بعهدة السلطه الشرعيه وإبعاد حزب الله. ومعاونيه وهذا جزء من اتفاق وقف الحرب مع العدو ؟ لم أتطرق سابقا لموضوع التعليق. المقال جديد
يا أخي أين أنتم من الصهاينة. لم تطلقوا ولو رصاصة عليهم. والان تريدوا منع الطيران المدني الايران .شئ مضحك. أوامر امريكا.