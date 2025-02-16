“حزب الله” يطالب الدولة اللبنانية بالتراجع عن منع الطائرات الايرانية من الهبوط في مطار بيروت

اشتباكات بين أنصار "حزب الله" والجيش اللبناني وسط تجمع لإغلاق الطريق إلى مطار بيروت. 15 فبراير 2025. ا ف ب

بيروت: طالب “حزب الله”، الأحد، الدولة اللبنانية بالتراجع عن منع الطائرات الإيرانية من الهبوط في مطار بيروت، بعد تظاهرات احتجاجية على هذا القرار لمناصري الحزب قرب المطار شهدت أعمال عنف وإغلاق الطرق المؤدية إليه.

وطالب الحزب، في بيان، الدولة “بالتراجع عن قرارها بمنع الطائرات الإيرانية من الهبوط في مطار بيروت، واتخاذ إجراءات جدية لمنع العدو الإسرائيلي من فرض إملاءاته والتعدي على السيادة الوطنية”، فيما أكد مصدر أمني لفرانس برس، السبت، أن السلطات اللبنانية قررت منع طائرتين كان مقرراً أن تقلعا، الخميس والجمعة، من طهران، من التوجه إلى مطار بيروت، بعد تبلّغ تحذير من الجانب الأمريكي بأن إسرائيل “سوف تستهدف” المطار في حال هبوطهما.

(أ ف ب)