حزب الله يعلن استهداف قواعد إسرائيلية بصواريخ ومسيرات- (فيديو)

القدس المحتلة: أعلن “حزب الله”، الخميس، استهداف دبابة ميركافا ومواقع إسرائيلية قرب حدود لبنان الجنوبية.

وقال الحزب في سلسلة بيانات إن مقاتليه استهدفوا دبابة “ميركافا” في موقع حدب يارين بصواريخ مضادة للدروع و”أصابوها بشكل مباشر، ‏ما أدى إلى تدميرها واشتعال النيران فيها”.

وأضاف أن مقاتليه “استهدفوا موقع رويسات ‌‏العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه بشكل مباشرة”.

كما استهدف الحزب “موقع بركة ريشا بصواريخ بركان، وأصابه بشكل مباشر، واندلعت النيران فيه”.

وفي بيان آخر، أعلن الحزب تنفيذ “هجوم جوي بمسيرات انقضاضية على قاعدة فيلون ‏جنوب شرق مدينة صفد المحتلة، وتحقيق إصابات مؤكدة”.

وقال إن الهجوم الجوي استهدف قاعدة فيلون (مقر ألوية الفرقة 210 ومخازنها في المنطقة الشمالية) ‏جنوب شرق صفد، وأماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها، و”أصابتها بدقة وحققت فيها إصابات مؤكدة”.

تغطية صحفية: لحظة انفجار طائرة مسيرة أطلقت من لبنان في سماء صفد المحتلة، قبل قليل. pic.twitter.com/YgUAXpDv4U — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 18, 2024

وقالت القناة 12 الإسرائيلية: “تم إطلاق صاروخ مضاد للدروع على مركز المطلة ما أدى إلى إلحاق أضرار بمبنى واندلاع حريق”.

وأضافت: “لم يتم تسجيل وقوع إصابات بشرية”.

من جهته، قال “حزب الله” في بيان، إن مقاتليه استهدفوا “التجهيزات التجسسية ‏المنصوبة على المركز المستحدث لطواقم الجمع الحربي والاستطلاع في مستعمرة (مستوطنة) المطلة بصاروخ ‏موجه وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها”.‏

ولفت الحزب إلى أن هجماته جاءت “دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردا على ‏الاعتداءات والاغتيالات التي نفذها العدو الإسرائيلي في بلدتي غزة في البقاع الغربي وجبال البطم ‏في الجنوب”.

وفي وقت سابق الخميس، استُشهد القيادي في “الجماعة الإسلامية” محمد حامد جبارة، في غارة إسرائيلية على بلدة غزة في البقاع شرق لبنان، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء اللبنانية.

وأفادت الوكالة بوقوع إصابات جراء غارة إسرائيلية على سيارة في بلدة جبال البطم بجنوب لبنان.

وفي الأسابيع الأخيرة شهدت الحدود الإسرائيلية اللبنانية تصعيدا ملحوظا على الجانبين.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها “حزب الله”، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر “الخط الأزرق” الفاصل، أسفر عن مئات بين قتيل وجريج معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حرب تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر؛ ما خلّف أكثر من 128 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود.

(الأناضول)