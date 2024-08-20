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حزب الله يطلق “صليات مكثفة من الصواريخ” على مواقع إسرائيلية في الجولان المحتل- (فيديو)

منذ 48 دقيقة

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بيروت: أعلن “حزب الله” في بيان صباح اليوم الثلاثاء، أن عناصره استهدفوا مقر قيادة فرقة الجولان 210 في ثكنة نفح ومقر فوج المدفعية ولواء المدرعات التابع للفرقة 210 في ثكنة يردن بصليات مكثفة من الصواريخ، ردا على اعتداءات إسرائيل على منطقة البقاع شرقي لبنان.

ونعت المقاومة الإسلامية في لبنان ليلة الاثنين، أحد عناصرها، وهو حسين علي حسين سليمان، من بلدة طربيخا، وأيضا سكان بلدة دير قانون رأس العين في جنوب لبنان، ليرتفع عدد عناصر المقاومة الذين سقطوا “على طريق القدس” إلى 445.

وفي السياق، أصيب عامل سوري، الثلاثاء، جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن “عامل سوري أصيب جراء القصف على باب الثنية في الخيام، وتم نقله إلى مستشفى مرجعيون الحكومي للمعالجة”.

وأشارت إلى أن “القصف المدفعي المعادي استهدف بلدة طلوسة في قضاء مرجعيون كما سقطت قذيفتان على مثلث باب الثنية في الخيام”.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر تابعة لحزب الله، منذ الثامن من تشرين  الأول/ أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة غزة.

(د ب أ)

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