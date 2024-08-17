حزب الله يطلق عشرات الصواريخ من لبنان تجاه صفد ومحيطها ردا على استشهاد مدنيين- (فيديوهات)

بيروت: أعلن حزب الله السبت قصف شمال إسرائيل “بصليات من صواريخ الكاتيوشا”، وذلك “رداً” على استشهاد عشرة مدنيين من الجنسية السورية في غارة إسرائيلية خلال الليل في منطقة النبطية في جنوب لبنان.

وقال حزب الله في بيان إنه “رداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية (…) خصوصا في بلدة الكفور” التي “أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى مدنيين من الجنسية السورية”، قصف مقاتلوه “لأول مرة” منطقة اييليت هشاحر في شمال إسرائيل “بصليات من صواريخ الكاتيوشا”.

وقالت وسائل إعلام عبرية، السبت، إن عشرات الصواريخ أُطلقت من جنوب لبنان تجاه منطقة صفد ومحيطها في الجليل الأعلى شمالي إسرائيل.

وتحدثت صحيفة “يسرائيل هيوم” عن إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان تجاه صفد التي تعد “عاصمة الجليل الأعلى”.

فيما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن أحد الصواريخ “أصاب بشكل مباشر مبنى في المنطقة”.

وقالت “نجمة داود الحمراء” (هيئة الإسعاف الإسرائيلية) إنها “لم تتلق بعد تقارير بوقوع إصابات”.

مشاهد للحرائق المستمرة في مستوطنة "اييليت هشاحر" بعد استهدافها برشقة صاروخية من جنوب لبنان.#جنوب_لبنان #لبنان #حزب_الله pic.twitter.com/u7t0OFrplQ — Shabab FM راديو شباب اف ام (@ShababFM1014) August 17, 2024

من جهتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن “نحو 40 صاروخا أطلق من جنوب لبنان تجاه الجليل الأعلى”، دون تفاصيل أكثر.

وصباح السبت، ذكرت “يسرائيل هيوم” أن هناك “حالة تأهب قصوى على الحدود الشمالية بعد الهجوم الإسرائيلي الكبير على النبطية” جنوبي لبنان.

وأشارت الصحيفة إلى أن قيادة الجبهة الداخلية بالجيش الإسرائيلي طلبت من سكان الجليل الأعلى، بما في ذلك بلدات لم يتم إخلاؤها، البقاء قرب الملاجئ والمناطق المحمية.

وقبل ذلك، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 10 أشخاص جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة وادي الكفور بقضاء النبطية جنوبي لبنان، فجر السبت.

(وكالات)