سياسة | عربي

“حزب الله” يعدّ تشييعا “شعبيا” لأمينه العام الراحل حسن نصرالله

27 - نوفمبر - 2024

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بيروت: يتحضّر “حزب الله” لإقامة تشييع “شعبي” لأمينه العام السابق حسن نصرالله الذي قتل في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية أواخر أيلول/ سبتمبر، بحسب ما أعلن مسؤول في الحزب الأربعاء، بعيد بدء سريان وقف إطلاق النار في لبنان.

وقال نائب رئيس المجلس السياسي للحزب محمود قماطي خلال مؤتمر صحافي في الضاحية الجنوبية لبيروت: “أجّلنا تشييع سماحة الأمين العام لكي نقوم بتشييع لائق به بروحه وبشهادته هو ورفيق دربه سماحة السيد هاشم (صفي الدين)”، رئيس المجلس التنفيذي في الحزب الذي قتل كذلك بضربة إسرائيلية.

وأضاف: “اليوم نحضّر لهذا التشييع الذي سيكون استثناء واضحا وقويا وشعبيا ورسميا وسياسيا”.

(أ ف ب)

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