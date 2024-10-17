“حزب الله” يعلن إطلاق “مرحلة جديدة وتصاعدية” في المواجهة مع إسرائيل

بيروت (لبنان): أعلن حزب الله مساء الخميس إطلاق “مرحلة جديدة وتصاعدية” في المواجهة مع إسرائيل، مؤكدا للمرة الأولى استخدام “صواريخ دقيقة” لاستهداف القوات الإسرائيلية عند الحدود في جنوب لبنان أو في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجاء في بيان للحزب “تعلن غرفة عمليات المقاومة الإسلامية، الانتقال إلى مرحلة جديدة وتصاعديّة في المواجهة مع العدو الإسرائيلي ستتحدث عنها مجريات وأحداث الأيام القادمة”، مشيرا إلى أن عناصره يستهدفون “تحشدات العدو الإسرائيلي في المواقع والثكنات العسكرية على طول الحدود… وفي المستوطنات والمدن المحتلة في الشمال” باستخدام “مختلف أنواع الصواريخ، ومنها الدقيقة التي تُستخدم للمرة الأولى.
وأفاد البيان بأن حصيلة خسائر إسرائيل وفق ما رصده عناصر الحزب، بلغت نحو 55 قتيلا وأكثر من 500 جريح من ضباط وجنود منذ بداية المواجهات البرية في لبنان في أول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
(وكالات)
لم نرى اي مواجهه بين حزب الله وحماس كُتب للاسرائيليين فيها الغلبه . هنالك آخرون تستمرئ اسرائيل اهانتهم والتنكيل بكرامتهم فيصبوا جام غضبهم على شعوبهم . اسرائيل لا تُحقق مكاسب الا بالهجوم على المدنيين بينما حسب تقارير تفيد ان نصف شعبها يفكر بالهجره . الشهيد نصر الله وضع تحدياً بعودة مُهجري شمال اسرائيل بدون
تسويه معه . نحن نعيش اياماً عظيمه لا يراها من لا يرون في الامور الا التسابق في بناء الابراج وليالي الفن الهابط