“حزب الله” يعلن استشهاد قائد قوة في وحدة “رضوان” أعلن الجيش الإسرائيلي السبت اغتياله

لبنان: أعلنت جماعة “حزب الله”، السبت، مقتل أحد عناصرها في جنوب لبنان والذي أقر الجيش الإسرائيلي في وقت سابق باغتياله بدعوى أنه “قائد قوة في وحدة الرضوان”.

وقال “حزب الله” في بيان: إنه يزف “حسين إبراهيم كساب (ملاك) مواليد عام 1989 من بلدة طيردبا وسكان بلدة برج الشمالي في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس”، دون مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق السبت، قال الجيش الإسرائيلي، إنه قتل قائد قوة في وحدة “الرضوان” التابعة لـ “حزب الله”، يدعى حسين إبراهيم كساب، عبر هجوم بطائرة مسيرة بمدينة صور جنوبي لبنان.

وفي بيان نشره على حسابه عبر منصة “إكس”، قال الجيش الإسرائيلي إنه “تم القضاء على قائد قوة في وحدة الرضوان التابعة لحزب الله، في غارة بطائرة مسيرة في صور”.

من جانبها، أفادت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، بـ”استشهاد شخص على دراجة نارية في غارة إسرائيلية في مدينة صور”، دون مزيد من التفاصيل حول هويته.

وبذلك ترتفع حصيلة شهداء “حزب الله” في هذه المواجهات إلى 413 عنصر منذ 8 أكتوبر الماضي.

ووسط مخاوف من اندلاع حرب واسعة، تتأهب إسرائيل لرد انتقامي من “حزب الله” على اغتيالها القيادي العسكري البارز بالحزب فؤاد شكر في بيروت يوم 30 يوليو/ تموز الماضي.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراض لبنانية في الجنوب، وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها “حزب الله”، مع الجيش الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر الماضي قصفا يوميا؛ ما خلّف مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء حرب مدمرة تشنها إسرائيل، بدعم أمريكي، على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي؛ ما أسفر عن أكثر من 132 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود.

(الأناضول)