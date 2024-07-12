“حزب الله” يعلن استشهاد اثنين من عناصره جراء مواجهات مع إسرائيل

بيروت: أعلن “حزب الله”، الجمعة، استشهاد اثنين من عناصره جراء مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي ما يرفع إجمالي شهداء الحزب إلى 368 منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ونعى “حزب الله” في بيان “علي حسن نحلة (حزين) مواليد عام 1998 من بلدة كفرتبنيت في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدًا على طريق القدس”، دون مزيد من التفاصيل.

وفي بيان آخر نعى الحزب “مهدي محمد خير الدين (أبو تراب) مواليد عام 2000 من مدينة الهرمل وسكان بلدة تمنين التحتا في البقاع، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس” دون مزيد من التفاصيل.

وبذلك، يرتفع عدد شهداء “حزب الله” منذ 8 أكتوبر إلى 368 جراء المواجهات مع الجيش الإسرائيلي.

وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها “حزب الله” مع الجيش الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر الماضي، قصفا يوميا عبر “الخط الأزرق” الفاصل، خلف مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن هذه الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حرب تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، ما خلف أكثر من 126 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود.

وفي الأسابيع الأخيرة، زاد التصعيد بين تل أبيب و”حزب الله”، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب شاملة بين الجانبين.

وتواصل تل أبيب حربها على غزة متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري في القطاع.

(الأناضول)