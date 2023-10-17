“حزب الله” يعلن استهداف آلية ودبابة إسرائيليتين.. والصليب الأحمر اللبناني يعلن استشهاد 4 أشخاص- (صور وفيديوهات)

بيروت: أعلن “حزب الله” اللبناني، الثلاثاء، استهداف آلية للجيش الإسرائيلي بموقع “المطلة” ودبابة في ثكنة “راميم” قرب الحدود الجنوبية وتحقيق “إصابات مباشرة”.

وأفاد “حزب الله” في بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام (رسمية)، “باستهداف آلية للجيش الإسرائيلي في موقع المطلة جنوبا وتحقيق فيها إصابات مباشرة”.

جنود حزب الله اللبناني يسحقون آلية لجيش إلاحتلال الإسرائيلي بصاروخ كورنيت الروسي في موقع المطلة. pic.twitter.com/rxHHGlKteF — ابن النقيب 🇩🇪 (@4dfo1) October 17, 2023

كما ذكر في بيان آخر أن عناصره استهدفت “دبابة صهيونية في ثكنة راميم وأوقعت فيها إصابات مباشرة” وفق ذات المصدر.

🔴 مراسل المنار :

حريق من أحد الأهداف في كتيبة المدرعات في ثكنة راميم قرب وادي #هونين

والعدو قصف الوادي في ظل إطلاق العدو لرشقات غزيرة في محيط مواقعه pic.twitter.com/MWpS6n3Ghi — علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) October 17, 2023

في السياق، أعلن الصليب الأحمر اللبناني، الثلاثاء، عن سقوط 4 شهداء جراء القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان صباح اليوم.

وكتب في تغريدة: “4 فرق من الصليب الأحمر اللبناني توجّهت إلى منطقة علما الشعب جنوب لبنان لنقل جثث 4 ضحايا جراء القصف الإسرائيلي”.

حزب الله:

– نزف الشهيد المجاهد حسين هاني الطويل "ربيع" من بلدة خربة سلم جنوب لبنان، والذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي

– نزف المجاهد مهدي محمد عطوي "أمير كربلا" من بلدة كونين جنوب لبنان، والذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي pic.twitter.com/8qxbTBxZZZ — شبكة الفرقان – Network Al-Furqan (@alforgannet) October 17, 2023

وصباح الثلاثاء، قصف الجيش الإسرائيلي مناطق حدودية جنوب لبنان، كما ألقى قنابل فوسفورية على سهل مرجعيون-الخيام، حسب ما ذكرت وسائل إعلام لبنانية. كما قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي محيط بلدة عيتا الشعب، وبلدة الضهيرة وخراج بلدة رميش في جنوب لبنان.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن صباحًا، عن قتل 4 أشخاص قال إنهم حاولوا “التسلل” من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية.

{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسين هاني الطويل "ربيع" من بلدة خربة سلم جنوب لبنان، pic.twitter.com/O84BL3uxCp — نحنہ حزب الله ☫ (@hizbo_313_allah) October 17, 2023

وقال في بيان: “أحبط الجيش الإسرائيلي صباح الثلاثاء، محاولة تسلل لخلية تم رصدها من قبل استطلاعات الجيش وهي تقترب من السياج الأمني على الحدود اللبنانية وتقوم بزرع عبوة ناسفة”.

ولم يتم الإعلان أو الكشف عن جنسيات الأشخاص الأربعة حتى الساعة 13:30 (ت.غ).

كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام عن استهداف الجيش الإسرائيلي لمنزل داخل بلدة بليدا (جنوب) بقذيفة مدفعية، دون ذكر وقوع إصابات.

والإثنين، أعلن “حزب الله” في بيان استهداف 5 مواقع إسرائيلية بالأسلحة المباشرة جنوب لبنان هي: موقع مسكاف عام وخربة المنارة وهرمون وموقع ريشا وموقع رامية، مسجلة إصابات مؤكدة” (دون ذكر مزيد من التفاصيل).

وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، توترا شديدا وتبادلا متقطعا للنيران بين “حزب الله” وفصائل فلسطينية من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى.

(الأناضول)