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“حزب الله” يعلن استهداف آلية ودبابة إسرائيليتين.. والصليب الأحمر اللبناني يعلن استشهاد 4 أشخاص- (صور وفيديوهات)

منذ 56 دقيقة

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بيروت: أعلن “حزب الله” اللبناني، الثلاثاء، استهداف آلية للجيش الإسرائيلي بموقع “المطلة” ودبابة في ثكنة “راميم” قرب الحدود الجنوبية وتحقيق “إصابات مباشرة”.

وأفاد “حزب الله” في بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام (رسمية)، “باستهداف آلية للجيش الإسرائيلي في موقع المطلة جنوبا وتحقيق فيها إصابات مباشرة”.

كما ذكر في بيان آخر أن عناصره استهدفت “دبابة صهيونية في ثكنة راميم وأوقعت فيها إصابات مباشرة” وفق ذات المصدر.

في السياق، أعلن الصليب الأحمر اللبناني، الثلاثاء، عن سقوط 4 شهداء جراء القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان صباح اليوم.

وكتب في تغريدة: “4 فرق من الصليب الأحمر اللبناني توجّهت إلى منطقة علما الشعب جنوب لبنان لنقل جثث 4 ضحايا جراء القصف الإسرائيلي”.

وصباح الثلاثاء، قصف الجيش الإسرائيلي مناطق حدودية جنوب لبنان، كما ألقى قنابل فوسفورية على سهل مرجعيون-الخيام، حسب ما ذكرت وسائل إعلام لبنانية. كما قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي محيط بلدة عيتا الشعب، وبلدة الضهيرة وخراج بلدة رميش في جنوب لبنان.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن صباحًا، عن قتل 4 أشخاص قال إنهم حاولوا “التسلل” من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية.

وقال في بيان: “أحبط الجيش الإسرائيلي صباح الثلاثاء، محاولة تسلل لخلية تم رصدها من قبل استطلاعات الجيش وهي تقترب من السياج الأمني على الحدود اللبنانية وتقوم بزرع عبوة ناسفة”.

ولم يتم الإعلان أو الكشف عن جنسيات الأشخاص الأربعة حتى الساعة 13:30 (ت.غ).

كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام عن استهداف الجيش الإسرائيلي لمنزل داخل بلدة بليدا (جنوب) بقذيفة مدفعية، دون ذكر وقوع إصابات.

والإثنين، أعلن “حزب الله” في بيان استهداف 5 مواقع إسرائيلية بالأسلحة المباشرة جنوب لبنان هي: موقع مسكاف عام وخربة المنارة وهرمون وموقع ريشا وموقع رامية، مسجلة إصابات مؤكدة” (دون ذكر مزيد من التفاصيل).

وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، توترا شديدا وتبادلا متقطعا للنيران بين “حزب الله” وفصائل فلسطينية من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى.

(الأناضول)

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