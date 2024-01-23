سياسة | عربي

حزب الله يعلن استهداف تجمع لجنود إسرائيليين قبالة حدود لبنان

منذ 43 دقيقة

دخان يتصاعد من إحدى قرى جنوب لبنان

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بيروت: أعلن “حزب الله“، الثلاثاء، استهداف تجمّع لجنود إسرائيليين قبالة الحدود اللبنانية، فيما صعّدت إسرائيل غاراتها الجوية وقصفها المدفعي على عدة بلدات جنوب لبنان.

وقال الحزب في بيان، إن عناصره استهدفوا “تجمّعا ‏لجنود إسرائيليين في تلة كوبرا (قبالة بلدة علما الشعب اللبنانية) ‌‏بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابات مباشرة”.

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية بأن “الطيران الحربي الإسرائيلي شن 3 غارات على بلدة بليدا، مستهدفًا 3 منازل”.

ولفتت إلى أن “مسيّرة إسرائيلية أغارت بصاروخين على حاوية شحن في أرض زراعية في الوزّاني”.

كما ذكرت أن “مُسيّرة إسرائيلية أطلقت صاروخًا على غرفة سكنية داخل مشروع زراعي في محلّة آبل القمح في خراج بلدة الوزّاني دون تسجيل إصابات”.

وأوردت أن “القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف محيط بلدتي طير حرفا والضهيرة في القطاع الغربي جنوب لبنان”.

وعلى وقع حرب مدمّرة على قطاع غزة، تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، توترا وتبادلا متقطعا للنيران بين جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة، و”حزب الله” وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدّت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، بالإضافة إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين اللبنانيين.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى صباح الثلاثاء “25 ألفا و490 شهيدا و63 ألفا و354 مصابا معظمهم أطفال ونساء”، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة.

(الأناضول)

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