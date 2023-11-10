“حزب الله” يعلن استهداف جنود إسرائيليين قرب الحدود اللبنانية- (تغريدة)

أعلن حزب الله اللبناني، الجمعة، استهداف تجمع لجنود إسرائيليين قرب موقع العاصي العسكري الإسرائيلي مقابل بلدة “ميس الجبل” جنوبي لبنان.

وقال الحزب في بيان إنه “دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدفنا تجمعًا ‏لجنود العدو الصهيوني قرب موقع العاصي (مقابل ميس الجبل) بالصواريخ الموجهة وحققنا ‏فيه إصابات مباشرة”.

ولم يصدر من الجانب الإسرائيلي تعليق على بيان “حزب الله” حتى الساعة 10:22 تغ.

عاجل | المقاومة الاسلامية في #لبنان: مجاهدونا استهدفوا تجمعًا لجنود العدو الصهيوني قرب موقع العاصي (مقابل ميس الجبل) بالصواريخ الموجهة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة pic.twitter.com/SMPbsI2rt6 — قناة المنار (@TVManar1) November 10, 2023

وجدد الجيش الإسرائيلي، صباح الجمعة، القصف المدفعي على أطراف عدة بلدات حدودية جنوب لبنان بعد ليلة ساخنة تخللها قصف عنيف وإطلاق قنابل مضيئة وغارات جوية، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

(الأناضول)