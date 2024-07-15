“حزب الله” يعلن استهداف جنود إسرائيليين قبالة حدود لبنان

لبنان: استهدف “حزب الله”، الاثنين، بالصواريخ تجمعا لجنود إسرائيليين في محيط ثكنة برانيت بالصواريخ فيما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات صوتية وهمية فوق قرى وبلدات جنوب لبنان.

وقال الحزب، في بيان، إن عناصره استهدفوا تجميعا جنود إسرائيليين في محيط ثكنة برانيت بالأسلحة ‏الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

فيما أفادت الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام (رسمية) بأن الطيران الحربي الإسرائيلي خرق جدار الصوت على دفعات فوق أجواء قرى وبلدات قضاء صور (جنوب) منفذا غارات وهمية، كما خرق جدار الصوت فوق منطقتي صيدا والزهراني.

كما خرق الطيران الإسرائيلي جدار الصوت فوق منطقتي النبطية وإقليم التفاح جنوب لبنان وعلى علو منخفض، وفق الوكالة.

وحتى الساعة 10:45 “ت غ” لم تتوفر إفادة رسمية إسرائيلية في هذا الشأن.

وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضٍ لبنانية في الجنوب.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها “حزب الله”، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر “الخط الأزرق” الفاصل، خلّف مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن هذه الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حرب تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، ما أسفر عن أكثر من 127 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.

(الأناضول)