حزب الله يعلن استهداف جنود مستوطنة المنارة الإسرائيلية

بيروت: أعلن حزب الله عن استهداف مستوطنة المنارة الإسرائيلية اليوم السبت ردا على اعتداء إسرائيل على قرى جنوب لبنان. جاء ذلك في بيان للحزب، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وقال البيان: “دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، وردا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا في بلدة ميس الجبل، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم السبت 2024-6-22 مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة”.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.

(د ب ا)