حزب الله يعلن استهداف عدة مواقع عسكرية إسرائيلية

بيروت: أعلن “حزب الله” صباح الجمعة، قصفه عدة مواقع عسكرية إسرائيلية من بينها قاعدة للدفاع الجوي في ثكنة “بيريا” قرب مدينة صفد، فيما واصلت الأخيرة غاراتها على عدة مناطق جنوب لبنان.

وقال الحزب، في بيان ، إنه “شن هجوما جويا بأسراب من ‏المسيرات الإنقضاضية على قاعدة فيلون (مقر ألوية الفرقة ‌‌‏210 ومخازنها في المنطقة الشمالية) ‏جنوب شرق مدينة صفد المحتلة”.

وأضاف أن الهجوم “استهدف أماكن تموضع ‌‏واستقرار ضباطها وجنودها، وأصابتها بشكل مباشر وأوقعت فيها إصابات مؤكدة”.

وفيما لم يصدر تعليق فوري من الجانب الإسرائيلي على بيان الحزب، أعلنت تل أبيب، في وقت سابق الجمعة، انطلاق 20 صاروخا من لبنان على مدينة صفد (شمال) خلال ساعات الليل.

كما رصد بحسب بيان آخر إطلاق مسيرة و3 صواريخ من لبنان بالتزامن مع انطلاق صفارات الإنذار في عدة مستوطنات قريبة من الحدود اللبنانية.

ولفت “حزب الله” اللبناني، في بيانات أخرى، أن عناصره استهدفوا مواقع عسكرية إسرائيلية قبالة الحدود اللبنانية مثل المرج وبياض بليدا وثكنة زبدين في مزارع شبعا ‏اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة.‏ ‏

وكان الحزب قال في وقت سابق اليوم إن عناصره قصفوا ‏القاعدة الأساسية للدفاع الجوي الصاروخي التابع لقيادة المنطقة الشمالية في ثكنة بيريا، “بصليات من ‏صواريخ الكاتيوشا وأصابوها إصابة مباشرة واندلعت النيران في أجزاء منها”. ‏

من جهتها، أفادت وكالة أنباء لبنان الرسمية بان “تحليقا مكثفا لطيران الاستطلاع في أجواء صور جنوب لبنان ومنطقتها على علو منخفض”.

وأوضحت أن “الطيران الحربي الإسرائيلي أغار فجرا مرتين على مدينة بنت جبيل، استهدفت الغارة الأولى منزلا في حي العويني والثانية منطقة الوادي (جنوب)”.

وأضافت أنه على الفور، توجهت فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى المكان، ولا معلومات عن وقوع إصابات.

وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضٍ في لبنان وفلسطين وسوريا.

وبشأن الإنذارات، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان: “متابعة للإنذارات خشية تسلل مسيرة معادية في الجليل الأعلى تم رصد هدف جوي اخترق من لبنان وسقط في المنطقة دون وقوع إصابات”.

وأضاف: “أما الإنذارات في منطقة مسغاف عام فناجمة عن اعتراض قذيفتيْن أطلقتا من لبنان دون وقوع إصابات”.

وتابع: “بخصوص الإنذار بمنطقة سنير فقد سقطت قذيفة أطلقت من لبنان في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات”.

وتشهد الآونة الأخيرة تصعيدا ملحوظا في القصف المتبادل على طرفي الحدود الإسرائيلية اللبنانية، تزامنا مع تهديدات إسرائيل بشن حرب برية على لبنان رغم التحذيرات الإقليمية والدولية من تفجر المنطقة وخروجها عن السيطرة.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها “حزب الله”، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا يوميا عبر “الخط الأزرق” الفاصل.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء حرب تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر؛ ما أسفر عن أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

(وكالات)