حزب الله يعلن استهداف قاعدة اسرائيلية بـ60  صاروخا “رداً” على غارات طالت شرق لبنان

بيروت:أعلن حزب الله الإثنين قصفه مقر قيادة فرقة عسكرية إسرائيلية في هضبة الجولان بـ60 صاروخ كاتيوشيا، في استهداف قال إنه جاء “رداً” على ضربات طالت شرق لبنان وأوقعت قتيلين في صفوفه.
وقال الحزب في بيان إن مقاتليه استهدفوا “مقر قيادة فرقة الجولان في نفح بستين صاروخ كاتيوشا” وذلك “رداً على العدوان الصهيوني على محيط مدينة بعلبك والاعتداءات على القرى والمنازل المدنية”.
(أ ف ب)
وكالعاده سقطت الصواريخ فى مناطق مفتوحه لا خسائر فى الارواح ولا فى الممتلكات ولا فى البنيه التحتيه
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله على أحرار حزب الله اللبناني يا إخواني الشرفاء الأحرار الشجعان الذين سيقهرون الحلف الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي لا يستأسد إلا على الأطفال والنساء في غزة العزة و الصمود والبطولة والشهادة 🇵🇸🤕☝️🚀🚀🚀🚀🚀🐕🚀🚀🚀🚀🚀