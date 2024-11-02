سياسة | عربي

“حزب الله” يعلن قصف 7 قواعد وشركة صناعات عسكرية بإسرائيل- (فيديو) 

2 - نوفمبر - 2024

منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية تعمل على اعتراض صواريخ يتم إطلاقها من لبنان

حجم الخط
2

بيروت: أعلن “حزب الله”، السبت، أنه استهدف بالصواريخ 7 قواعد وشركة صناعات عسكرية شمالي ووسط إسرائيل.

جاء ذلك في سلسلة بيانات نشرها الحزب عبر حسابه على منصة “تلغرام”.

ففي وسط إسرائيل، قال الحزب، إنه “قصف قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ‏ضواحي تل أبيب بصلية صاروخية نوعية”.

ولاحقا، قال إنه استهدف القاعدة ذاتها بـ”مسيّرة انقضاضيّة”.

كما أعلن الحزب شن “هجوم بسرب من المسيّرات الانقضاضية على قاعدة بلماخيم الجوية جنوب تل أبيب”، لافتا إلى أن هذه القاعدة “تحتوي على مركز أبحاث عسكري ورادار لمنظومة حيتس الدفاعية”.

وفي شمال إسرائيل، أفاد الحزب باستهداف 5 قواعد أخرى، هي: “قاعدة شراغا شمالي مدينة عكا بسرب من المسيرات الانقضاضية”، و”قاعدة سنط جين اللوجستية شمال عكا بصلية صاروخية كبيرة”.

إلى جانب‏ “قاعدة مسغاف شمال شرق مدينة حيفا بصلية صاروخيّة”، و”قاعدة ومطار رامات ديفيد جنوب شرق حيفا بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة”، و”قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية ‏شمال حيفا” مرتين “بصلية صاروخية وبصلية صاروخية نوعية”.

أيضا، ذكر الحزب أنه استهدف مقر “شركة ألتا للصناعات العسكرية شمال شرق حيفا بصلية صاروخية”.

ولفت إلى أن هجماته على هذه القواعد ولهذه الشركة “أصابت أهدافها بدقة”.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    نوفمبر 2, 2024 الساعة 8:02 م

    الله أكبر الله أكبر الله أكبر على أسود حزب الله اللبناني يا إخواني الشرفاء الأحرار الشجعان الذين يدكون القواعد العسكرية الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة التي تعيث سفكا بدماء شعوب الشرق الأوسط التعيس يا بئيس منذ 1948 ✌️🇱🇧💪🚀🐒🔥

    رد
  2. يقول فصل الخطاب:
    نوفمبر 2, 2024 الساعة 8:03 م

    إذا استمر القصف بهذه الوتيرة المتصاعدة فإن عص تل أبيب يا حبيب ستنهار في وضح النهار، الله ينتقم منهم شر انتقام لما فعلوه بالفلسطينيين في غزة العزة وجنوب لبنان يا إخوان ✌️🇱🇧💪🚀🐒🔥

    رد

أخبار ذات صلة

إصابتان بقصف إسرائيلي استهدف سيارة في صور جنوبي لبنان- (فيديو)
منذ 7 ساعات
غارات إسرائيلية عنيفة على بلدتين جنوبي لبنان- (فيديو)
15 - أغسطس - 2025
غارات إسرائيلية تستهدف مواقع في جنوب لبنان والبقاع
14 - أغسطس - 2025
إصابة شرطي جراء غارة إسرائيلية على بلدة عيترون جنوبي لبنان- (صور)
14 - أغسطس - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية