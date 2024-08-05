“حزب الله” يعلن استهداف قاعدة عسكرية إسرائيلية في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة

بيروت: أعلن “حزب الله”، الاثنين، أنه شن هجوما بسرب من المسيّرات على قاعدة عسكرية إسرائيلية في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة ، بينما ارتفع عدد الشهداء في المواجهات الحالية منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 394.

وقال “حزب الله” في بيان إن مقاتليه شنوا “هجوما جويا بسرب ‏من المسيرات الانقضاضية على قاعدة جبل نيريا (تشغله حاليا قوات غولاني)، ‏مستهدفة أماكن تموضع ضباطها وجنودها، وأصابت أهدافها بدقة، وحققت فيهم إصابات مؤكدة”.

وأكد أن هجومه جاء “ردا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة، وخصوصا الاغتيال الذي نفذه في ‏بلدة ميس الجبل”.

وفي وقت سابق الاثنين، أفادت وكالة أنباء لبنان الرسمية بأن طائرة مسيرة إسرائيلية “أغارت بصاروخين على بلدة ميس الجبل”.

كما نعى “حزب الله” في بيان “علي جمال الدين جواد “كربلا” مواليد عام 1987 من بلدة زبدين جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس”، دون مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق الاثنين، نعى الحزب علي غالب شقير “جهاد” مواليد عام 1996 من بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان.

وبذلك تكون حصيلة شهداء “حزب الله” ارتفعت إلى 394 جراء المواجهات مع الجيش الإسرائيلي منذ نحو 10 أشهر.

ومنذ 8 أكتوبر 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها “حزب الله”، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر “الخط الأزرق” الفاصل أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حرب تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي؛ ما خلّف أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود.

(وكالات)